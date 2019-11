TEST du Acer Helios 700 : Un Laptop ultra haut de gamme qui en a dans le ventre

Nous avons eu entre les mains plus de trois semaines durant, un Acer Helios 700, l'un des derniers PC haut de gamme du constructeur taïwanais. Un monstre massif, impressionnant à bien des niveaux.

Dans le genre Laptop Gaming vous avez classiquement l'entrée de gamme, la gamme moyenne, le haut de gamme, et quelque chose encore au-dessus. Quelque chose qu'on pourrait nommer ultra haut de gamme. Le Helios 700 tombe clairement dans cette catégorie.

Massif

Premier constat : la boite en carton qui abrite cet ordinateur est tout simplement gigantesque. Et son contenu se révèle tout aussi impressionnant. Le PC est grand, lourd, massif, mais il est loin d'être dénué d'intérêt esthétique. Il arbore une ligne "futuriste" intéressante et on sent qu'un effort a été fait de ce côté-ci, notamment avec son système de clavier coulissant qui permet d'avoir accès à un repose-poignet par la même occasion.

"Massif" c'est le mot juste que l'on emploiera à plusieurs reprises et pour cause : ce laptop fait quasiment 5 Kgs, largement au-dessus de la moyenne des PC du même type. Pour ce qui est de sa taille on est sur du 430 x 299 x 41.7 mm, une nouvelle fois ça reste assez conséquent. Évidemment, il faut mettre ça en perspective avec le hardware à l'intérieur qui est tout simplement extraordinaire. Le châssis, couleur anthracite, et les matériaux plastiques sont de bonnes qualités. On sent que le PC ne va pas nous claquer entre les mains à la première utilisation.

Pour ce qui est de la connectique on a le doit à tout ce qu'il faut pour être complet en 2019 à savoir

HDMI : 1 (HDMI 2.0)

: 1 (HDMI 2.0) DisplayPort : 1 (Mini DisplayPort 1.4)

: 1 (Mini DisplayPort 1.4) USB : 4 (1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt 3 / 3 x USB 3.1 Gen2 Type-A)

: 4 (1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt 3 / 3 x USB 3.1 Gen2 Type-A) Audio : 1 (combo casque / microphone).

La configuration :

Processeur : Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz et turbo à 5.0 GHz

: Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz et turbo à 5.0 GHz Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2080 8 go GDDR6

: Nvidia GeForce RTX 2080 8 go GDDR6 Mémoire (RAM) : 32 Go DDR4 (2666 MHz)

: 32 Go DDR4 (2666 MHz) Stockage : Disque dur 1 To SATA III 2.5'' (7200 tours / minute) Type : 2 x SSD 256 Go PCIe Gen3.0x4 NVMe M.2 / Raid 0

Pour revenir à sa taille, elle s'explique donc en grande partie par les composants intégrés. Contrairement à beaucoup de PC portables de la concurrence, on est ici en face d'une carte graphique format plein et non MaxQ. Une RTX 2080 mariée à un processeur I9-9980HK, on est clairement sur ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour du laptop. Vous êtes tranquille pour un moment avec ça. Hélas, nous l'avons testé avant la sortie de Red Dead Redemption 2 sur PC que nous n'avons pas plus l'inclure dans notre processus de test. Mais sur notre jeu référence de framerate, Metro Exodus, on tourne bien au dessus des 100 FPS. Idem sur Battlefield V.

Cela s'explique très simplement. Car l'écran bien qu'étant de très bonne facture est uniquement en Full HD (1920 x 1080). Il s'agit d'une dalle IPS de 17 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et compatible G-sync. Dommage que l'impasse soit faite sur la 4K (vu le prix du PC) on peut peut être espérer un modèle à jour dans les mois à venir avec une dalle d'une meilleure définition. C'est vrai qu'une RTX 2080 full size pour se contenter d'un basique Full HD c'est un peu dommage.

Un clavier qui coulisse pour améliorer la prise en main et sublimer le design

Le clavier n'est pas mécanique mais reste lui aussi de très bonne facture. Notons au passage que le fameux combo ZQSD est analogique, il supporte donc différents niveaux de pression et c'est un détail qui compte dans le jeu. Même si globalement c'est la souris qui fait ce job dans la majorité des cas. La petite surprise du Helios, c'est, comme nous le disions plus haut, la possibilité de faire coulisser une partie du clavier et notamment le pavé tactile vers l'avant pour avoir accès à un repose-poignet. Une fonctionnalité idéale pour un laptop, qui permet d'améliorer grandement l'utilisation, bien que les matériaux soient un peu léger.

Une fois que cette partie bascule, le PC laisse entrevoir deux gros ventilateur ainsi qu'une petite zone en verre qui s'illumine en RGB (comme le clavier). Un détail subtil mais qui fait toute la différence. C'est notamment cet ajout qui fait de l'Helios 700 un PC digne du futur.

Les deux ventilateurs ne sont qu'une infime partie du processus de ventilation et de refroidissement, dans sa globalité le Laptop fait un travail assez extraordinaire à ce sujet même si forcément ça se ressent dans le bruit (vrombissements) lors des sessions de jeu. Ça fait longtemps qu'Acer travaille sur des systèmes de refroidissement de qualité et le savoir faire dans ce domaine se prouve une nouvelle fois ici.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE LAPTOP TOUT EN PUISSANCE ! Le Helios 700 n'a clairement pas à rougir de la concurrence puisque dans ce domaine il y en finalement très peu. Puissant, futuriste dans son design, original dans sa conception (clavier qui s'ouvre et se rétracte), avec un système de refroidissement très performant : seul son prix (c'est le moins que l'on puisse dire) est un frein à l'achat. Exigeant une dépense de 3500 euros en moyenne, il s'agit donc d'un Laptop à part pour une catégorie de joueurs à part.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Son design.

Son clavier rétractable.

Sa puissance brute.

Son système de refroidissement. Uniquement Full HD.

Forcément, son prix.