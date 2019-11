Dragon Age 4 : Des infos le mois prochain ?

Nous l'avions découvert fin 2018 lors des The Game Awards (Game Awards : Un nouveau Dragon Age se micro-tease en vidéo), le prochain Dragon Age pourrait bien passer une tête et faire un petit coucou prochainement.

Ce dimanche 3 novembre 2019, cela fait dix ans que Dragon Age : Origins est paru. C'est beau. Et BioWare souhaitait le rappeler à tout le monde sur les réseaux sociaux avec un petit message enjoué.

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we're excited to join the community's party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day!