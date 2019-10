Battlefield et Dragon Age : Les prochains épisodes évoqués

Electronic Arts a présenté non pas ses voeux mais ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020. Outre les chiffres, la société présidée par Andrew Wilson a également parlé de l'avenir de deux de ses grosses licences.

Battlefield V n'a pas encore terminé son cycle. Le FPS paru fin 2018 doit accueillir son DLC gratuit Guerre du Pacifique ce jeudi 31 octobre, histoire de se donner encore un peu de souffle avec de nouvelles factions, cartes et armes. Et après ? EA promet encore du nouveau contenu et de nouvelles façons d'y jouer pour l'année fiscale 2020-2021.

Le prochain volet est évoqué, avec une sortie, au mieux à partir du 1er avril 2021 et avant le 31 mars 2022 et sur plateformes de nouvelle génération.

Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners a également partagé qu'un autre projet, de BioWare cette fois, ne devrait pas être visible avant encore plus longtemps.

EA says that new Dragon Age from Bioware is in development but likely won't be until after FY22. So after April 2022.



New Star Wars title in development that should drop prior to end of FY22.