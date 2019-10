Dragon Ball Z Kakarot : Majin Vegeta affronte Majin Buu en vidéo et en images

Après nous être demandés durant de longues semaines si le tout nouveau jeu de rôle inspiré du shōnen le plus connu d'un certain Akira Toriyama couvrirait bien tous les arcs tirés de l'anime, la bonne nouvelle a été confirmée. Ce qui permet désormais à Bandai Namco d'en dévoiler un peu plus au sujet de ce dernier arc progressivement.

Après nous avoir permis de poser les yeux sur quelques scènes clés de l'arc Majin Buu la semaine dernière, l'éditeur japonais opère un petit retour en arrière à l'occasion du Thailand Game Show 2019, qui se tenait le week-end dernier dans la ville de Bangkok, puisque c'est au très vivant Majin Vegeta (Bejita pour les vrais) que revient l'honneur d'apparaître dans une nouvelle vidéo de gameplay, ainsi que dans notre belle galerie d'images.

Preuve que nous sommes bel et bien dans un RPG, le prince des Sayajin prend tout de même le temps de rendre visite au bon vieux Nam avant de partir pour son funeste affrontement avec Majin Buu, récemment libéré. Ah, et la cueillette de fruits aussi, parce que même un guerrier extraterrestre a besoin de ses cinq fruits et légumes par jour.

Le fier Z Warrior achève son adversaire over-level avec un Big Bang Attack, histoire de faire plaisir aux fans, mais la séquence se gardera bien de nous dévoiler la suite, et les adieux déchirants de notre anti-héros à son fiston.

En attendant de découvrir de nouvelles séquences, rappelons que Dragon Ball Z Kakarot est toujours prévu pour vous envoyer un Genki Dama de fan service dans les dents le 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.