CoD Modern Warfare : Véhicules ou non, la guerre est totale avec le mode Ground War

Le tout nouveau Call of Duty Modern Warfare dispose d'un multijoueur très complet, histoire de varier les plaisirs et l'expérience de jeu, avec toujours en toile de fond les différents types de guérillas urbaines. C'est le cas dans cette vidéo du mode Ground War, une guerre totale pouvant opposer jusqu'à 32 joueurs contre 32 autres, le tout dans un map.. maousse costaud pour l'occasion.

Il s'agit d'une des nouveautés du dernier Call of Duty et évidemment, Modern Warfare est allé puiser un peu du côté de la concurrence - chers amis, mais n'est-ce pas Battlefield qui pointe à l'horizon ? - pour proposer une expérience de jeu inédite. Si le mode Gunfight (Escarmouche) confine les joueurs présents, à savoir deux équipes de deux, dans un espace très réduit, le mode Ground War, lui, ouvre les frontières, avec un terrain de jeu beaucoup plus vaste, permettant au moment de lire ces lignes à deux équipes de 32 joueurs de s'affronter gaiement.

Terrain en dénivelé, ponts, entrepôts, tours, tout est bon pour pouvoir se cacher, prendre de la hauteur et chercher à prendre un avantage certain sur la force adverse. La mobilité n'est pas en reste puisque l'on peut se déplacer en véhicule, aussi bien terrestre qu'aérien. Dans la vidéo ci-dessous, la découverte du mode Ground War s'est faite sur la map "Tavorsk District", une des trois cartes dédiées.

Call of Duty Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC depuis ce vendredi 25 octobre.