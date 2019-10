Call of Duty Modern Warfare débarque à la Fnac

Call of Duty Modern Warfare est à la Fnac ! Préparez-vous à replonger dans une expérience hors du commun du célèbre FPS, à l'intensité sans pareille et totalement remaniée !

Cet article est un contenu sponsorisé

Un tout nouveau moteur de jeu vous permet en effet de vous plonger dans une campagne Solo sans concessions, via un gameplay nerveux et stratégique. Aux côtés d'agents des forces spéciales internationales et des combattants de la liberté, vous prendrez part à des opérations secrètes qui vous conduiront aux quatre coins du globe.

Un Multi encore plus fort

Mais c'est aussi et surtout via le Multijoueur de Call of Duty Modern Warfare, que le jeu prend tout son sens. Grâce à ses nouveaux modes de jeux inédits, tel que Guerre Terrestre (jusqu'à 100 joueurs), ou Escarmouche, de l'action rapide et nerveuse en duo, le FPS devient très varié. Ajoutez à cela un crossplay renforcé (jeu entre toutes les plateformes), et vous avez là un titre qui prend tout son sens à plusieurs !

Mode Survie sur PS4

L'un des modes plébiscités qui fait son grand retour, est le mode Survie. Exclusif aux joueurs PS4 jusqu'au 1er octobre 2020, il vous permet d'affronter des vagues d'ennemis toujours plus coriaces lors de combats intenses en solo ou en coopération avec trois amis.

Nouveau moteur Graphique

Toujours en 60 images par seconde, l'immersion de CoD Modern Warfare demeure intense. Doté d'un tout nouveau moteur de jeu, les personnages et environnements semblent plus vrais que nature et confèrent un réalisme encore plus accru à l'ensemble, sachant que le rendu visuel en 4K est compatible HDR. L'éclairage volumétrique renforce lui aussi l'immersion lors de phases de jeu en vision nocturne ou thermique.

N'oublions pas non plus la qualité sonore largement améliorée, puisqu'elle bénéficie du rendu Dolby ATMOS (sur les appareils compatibles) ! Sur PC, la comptabilité RTX est également proposée, pour les puristes !