Call of Duty Modern Warfare : Une mission Spec Ops qui tourne mal, notre vidéo maison...

Il n'y aura pas que le solo et le multi dans Call of Duty Modern Warfare pour vous occuper. Il y aura aussi le coop'. Répondant au nom de Spec Ops, ce dernier vous mettra au défi de venir à bout d'opérations spéciales, à mener avec votre équipe de choc. A condition de bien se coordonner...

À voir aussi : PS5 : La "console la plus rapide au monde" selon un nouveau texte de Sony

Plus on est de fous et plus on rit, c'est bien connu. Sauf que parfois, on peut rire jaune. Ou ne pas rire du tout. On vous laissera juger dans cette vidéo tirée directement du mode Spec Ops, le fameux mode coopération qui vient s'ajouter à la campagne et au multi de Call of Duty Modern Warfare.

Jouable jusqu'à quatre en ligne, Spec Ops vous propose de prendre part à quatre opérations spéciales bien distinctes, dans lesquelles vous pourrez prendre des véhicules, le tout face à une force ennemie qui se renforcera en fonction de votre progression sur la map.

Bref, dans la vidéo en question, l'équipe n'a pas choisi de faire dans la distinction. Et visiblement, la virée en hélico ne s'est pas du tout bien passée...

Call of Duty Modern Warfare sera disponible ce vendredi 25 octobre sur PS4, Xbox One et PC.