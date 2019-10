Call of Duty Modern Warfare dévoile les 20 premières minutes du jeu en version ultime en 4K/60FPS sur PC

Call of Duty : Modern Warfare sort très bientôt et le site IGN a eu l'opportunité d'enregistrer les 20 premières minutes de gameplay sur PC en 4K/60 FPS.

Si vous voulez voir la version ultime de CoD : Modern Warfare direction la vidéo ci-dessus avec un résultat bluffant en 4K/60 FPS. En plus d'être fluide on constate aisément que l'ensemble est également fort joli avec le jeu de nuit, sans oublier les textures et autres effets de lumière. On sent qu'un beau gap a été passé depuis les derniers épisodes.

Rappelons que Call of Duty Modern Warfare sera disponible le 25 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. Et notre test sera bien évidemment disponible très bientôt sur Gameblog (cette nuit ou demain matin tôt si tout va bien !).

Peut-on d'attendre du coup à un épisode de qualité ? Patience.