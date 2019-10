Dragon Ball Z Kakarot parle soutiens et personnages jouables en vidéo

Bandai Namco continue de proposer de quoi s'instruire au sujet du prochain jeu prenant place dans l'univers de Dragon Ball Z. Les amateurs apprécieront

Si ce mardi 22 octobre nous avions droit à un survol de ce que proposeraient l'histoire, les combats et l'exploration (Dragon Ball Z Kakarot revient sur son concept et ses choix de gameplay en vidéo), nous sommes aujourd'hui servis dans d'autres domaines sur Dragon Ball Z : Kakarot.

Grâce à la bande-annonce ci-dessus, on en apprend plus sur les combattants de soutien comme Krillin, Yamcha, Ten Shin Han, Chaozu. Tous disposeront de leurs capacités propres pour aider Goku durant ses combats, à base de Morsure du Soleil, de boules à têtes chercheuses et autres Kikoho. Et sauront faire profiter d'attaques synchronisées.

Et si vous vous demandiez encore si Goku serait le seul que l'on prendrait en main tout au long de l'aventure, que ce soit pendant les phases d'exploration ou de combat, la réponse est définitivement non. Ainsi, Gohan, Piccolo et Vegeta seront également jouables. Et des missions annexes ne pourront être enclenchées que si on les incarne. Malin.

Dragon Ball Z : Kakarot arrive le 17 janvier 2020 sur PS4, Xbox One et PC.