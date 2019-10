Twitter : Franck Ribéry méconnaissable dans FIFA 20, PES 2020 en renard des surfaces

Les simulations de football en lice, bien que faisant chaque année des progrès sensibles, font toujours quelques écarts dans leur retranscription des faciès de certains joueurs. Un ancien international français en a fait les frais et ça ne le réjouit pas.

Les joueurs de foot, ça joue aussi au foot... virtuel. Franck Ribéry, 36 ans, ne se refuse pas des parties de temps à autres. Le néo-florentin a lancé FIFA 20 et l'a fait savoir sur Twitter après avoir été jeter un oeil à son avatar.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx - Franck Ribéry (@FranckRibery) 17 octobre 2019

J'ai joué à FIFA 20 avec mes enfants il n'y a pas longtemps. Hey EA Sports, c'est qui ce mec ?

Il est vrai que la ressemblance n'est pas frappante. C'est ce qu'on appelle communément un fail, surtout eu égard à la carrière du natif de Boulogne-Sur-Mer, qui mériterait au moins un peu de respect de ce côté-là. Il faut croire que partir du Bayern lui a fait perdre de l'intérêt aux yeux des développeurs.

Bref. Comme toujours avec les réseaux sociaux, la chose a pris de l'ampleur et beaucoup amusé. Le compte d'eFootball PES 2020 en a bien évidemment profité pour une petite mise en valeur en forme de tacle assassin les deux pieds décollés à destination du rival.

Hey Franck! Do you know who this guy is? 😉 pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9 - eFootball PES (@officialpes) 17 octobre 2019

Hey Franck ! Tu sais qui est ce mec-là ?

Ah, qu'est-ce qu'on se marre ! Gageons que cette mauvaise publicité fera réagir chez EA Sports, qui va se sentir marqué à la culotte.

FIFA 20 et eFootball PES 2020 sont disponibles sur PS4, Xbox One et PC (+ Switch pour FIFA).