The Division 2 sera jouable gratuitement la semaine prochaine

Pour attirer les joueurs, Ubisoft prévoit une session gratuite pour The Division 2, de quoi faire oublier une partie des problèmes de Ghost Recon Breakpoint ?

Si vous n'avez jamais touché à The Division 2 de peur d'être déçu (ou pour une toute autre raison) sachez que vous aurez l'opportunité d'y jouer gratuitement la semaine prochaine entre le 17 et le 21 octobre !

La bonne nouvelle c'est que cela concerne aussi bien les joueurs PS4, Xbox One et PC. Dès le 15 octobre, il sera en effet possible de prétélécharger le titre, histoire d'être tranquille le jour "J". Car le jeu pèse tout de même plus de 80 Go.

The Division 2 est disponible depuis le 15 mars 2019 sur PC, PS4 et Xbox One.