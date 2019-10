Nintendo Switch : Un cap de ventes majeur vient d'être passé en Europe

Comme les personnes qui suivent avec régularité l'actualité vidéoludique le savent, la Nintendo Switch se porte très bien au Japon et en Amérique du Nord. Et c'est aussi vrai en Europe, où la console vient de franchir un cap pour le moins symbolique.

À lire aussi : Nintendo Switch Lite : Déjà une révision en préparation ? L'indice

Nintendo vient d'annoncer avoir vendu "plus de dix millions de consoles de la famille Nintendo Switch" en Europe. Par "famille Nintendo Switch," le constructeur japonais entend "Nintendo Switch + Nintendo Switch Lite." Même si Nintendo n'a pas révélé le découpage des ventes entre les deux versions de sa machine, il paraît évident que la Switch originale représente la grande majorité de ces dix millions, la Switch Lite étant sortie tout récemment.

D'après le constructeur, les ventes européennes de Switch "n'ont cessé de croître d'année en année. En 2019, elles ont enregistré une progression de presque 30 % par rapport à la même période en 2018, et une augmentation de plus de 40 % par rapport à la même période sur 2017." Nous avons questionné Nintendo au sujet de la période à laquelle il est fait référence ici mais n'avons pas obtenu de réponse à ce sujet.

Nintendo précise au passage que les joueurs européens ont acheté plus de 36 millions de jeux Switch édités par Nintendo depuis le lancement de la console en mars 2017 (le constructeur précise que cette statistique vient de chiffres de ventes internes et comprend les ventes de versions téléchargeables). Et parmi ces titres, neuf ont franchi le cap du million d'exemplaires vendus en Europe :

La firme de Kyoto précise au passage que "de nombreux jeux d'éditeurs tiers dont Minecraft, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle et Stardew Valley" ont dépassé le demi-million d'exemplaires vendus en Europe.

Pour en revenir au hardware, Nintendo a annoncé en janvier dernier avoir vendu plus de deux millions de Switch en France. Bien évidemment, ce chiffre a augmenté depuis et continuera selon toute logique de grossir à l'approche de fêtes de fin d'année. Il faudra certainement attendre le début de l'année prochaine, et le traditionnel point que Nintendo France fait avec la presse généraliste (et uniquement avec cette dernière), pour savoir où en est la Switch en France.

Pour rappel, Nintendo avait indiqué avoir vendu 36,87 millions de Switch à travers le monde au 30 juin dernier. Avec l'arrivée prochaine de Pokémon Épée et Bouclier, ainsi que les fêtes de fin d'année, les ventes de Switch devraient continuer de grimper sensiblement en Europe et dans le reste du monde.