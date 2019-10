Metal Slug : Selon SNK, le prochain épisode pourrait changer une mécanique historique

Disparue sans laisser d'adresse avec un septième épisode sorti en 2008 sur DS, la série de run and gun la plus déjantée de cette partie de l'univers observable Metal Slug devrait enfin faire reparler d'elle sous peu, si l'on en croit les récentes déclarations de l'ex-constructeur SNK.

À voir aussi : TEST de Blazing Chrome : Le Contra de confiance

Bien que l'on ignore encore s'il s'agisse ou non d'un Metal Slug 8 en bonne et due forme, Ge Zhihui avait promis que SNK avait un nouvel opus dans les cartons pour l'année prochaine. Et si les vieux fans de la série que vous êtes peuvent se réjouir à l'idée de retrouver les aventures loufoques et colorés de Marco & Co., la réflexion en cours du côté de l'éditeur semble attester d'une envie de modernisme.

Interrogé par le site Twinfinite, le producteur Yasuyuki Oda a fait part de sa réflexion concernant une mécanique présente depuis le premier épisode sorti en arcade en 1996, à savoir que le moindre dégât reçu soit synonyme d'une mort immédiate :

Rien n'est actuellement décidé, le développement n'a pas commencé, mais nous en sommes clairement au moment où nous discutons du fait de continuer la série Metal Slug. Nous voulons la revoir, les fans la demandent.



Concernant le fait de mourir à chaque dégât encaissé, nous sommes toujours en train d'y réfléchir, mais je suis partisan de l'idée de proposer deux modes différents, avec pourquoi pas un mode facile dans lequel il y aurait une barre de vie.



Mais nous sommes encore en train d'y réfléchir, nous voulons être sûr de faire les choses correctement.

Un Metal Slug facile ? En voilà une drôle d'idée, surtout en 2019, où les crédits n'existent pour ainsi dire plus, et où la hausse de la TVA au Japon fait planer sur les salles d'arcade un épée de Damoclès... Que nous réserve le prochain épisode ? Mystère et boulette mortelle.

Que pensez-vous des déclarations d'Oda ? Comment imaginez-vous le futur de Metal Slug ? Faites-nous part de vos avis pixel perfect dans les commentaires ci-dessous.