John Wick HEX présente son gameplay en vidéo tactique

John Wick HEX est disponible depuis aujourd'hui et c'est l'occasion pour les développeurs de dévoiler du gameplay. Car oui c'est un jeu tactique, et il faut le voir en "mouvements" pour mieux comprendre ce qu'il recèle.

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, l'adaptation vidéo-ludique de John Wick n'est pas un FPS mais un jeu tactique. Et force est de constater que ça fonctionne plutôt bien. On est en train de vous réaliser le Test et on essai de le publier aussi vite que possible (dans la limite de nos capacités mentales et physiques, évidemment).

Pour l'instant le jeu se résume en un mot : hardcore ! Plume pourra vous le confirmer, étant donné qu'il est mort une plâtrée de fois, durant ses pauses déjeuner.

Le jeu est d'ores et déjà disponible, uniquement sur PC via Epic Games Stores.