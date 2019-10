Une bande-annonce de gameplay dingo (en VO et VF) pour le Terminator de Mortal Kombat 11

Après la fuite de gameplay dont nous vous parlions plus tôt aujourd'hui, il est désormais temps de se pencher sur le cas de la véritable bande-annonce de gameplay mettant en scène le Terminator version Mortal Kombat 11. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que des bandes-annonces comme ça, on en a pas tous les jours.

Warner Bros. vient donc de mettre en ligne la bande-annonce de gameplay officielle consacrée au Terminator T-800 de Mortal Kombat 11. Cette dernière montre que, comme à leur habitude, les développeurs de NetherRealm Studios n'ont pas fait les choses à moitié.

En plus de montrer certaines des attaques et autres combos du T-800, cette vidéo révèle également les changements d'apparence que peut subir le personnage lorsqu'il est endommagé. Et pour en revenir aux attaques, il semblerait bel et bien que le Terminator écrase allègrement les testicules de ce pauvre Jax à un moment de la bande-annonce.

Vous trouverez ci-dessus les versions originale et française de cette bande-annonce. Si vous trouvez que la voix du T-800 est un peu étrange en VO, c'est normal. Arnold Schwarzenegger n'a prêté que son apparence au jeu. C'est un imitateur qui double le personnage ici. Malgré cela, l'ensemble est globalement drôle (mention spéciale au "get over here" avec l'accent.

Les fans du doublage français de Terminator retrouveront quant à eux Daniel Beretta, la voix française historique d'Arnold Schwarzenegger dans Mortal Kombat 11 (cela étant dit, il n'est que partiellement doublé dans cette bande-annonce).

Dans l'ensemble, le rendu fait honneur au personnage et sa Fatality mérite clairement le coup d'oeil (fallait y penser). Comme indiqué précédemment, le T-800 sera disponible dans Mortal Kombat 11 à partir du 8 octobre prochain.