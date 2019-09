The Last of Us 2 aura-t-il un mode multijoueur ? Naughty Dog répond et s'explique

The Last of Us a rencontré un franc succès pour diverses raisons. Et même si son mode multijoueur avait su se créer une communauté, active pendant plusieurs années, c'est principalement sa campagne solo qui a marqué les esprits. Par conséquent, sa suite aura-t-elle malgré tout un mode multijoueur ? Naughty Dog vient de définitivement statuer à ce sujet.

Comme vous le savez si vous avez consulté Gameblog au cours de la dernière heure, un événement consacré à The Last of Us Part II a eu lieu plus tôt cette semaine à Los Angeles. Si notre Thomas Pillon national en est revenu avec des impressions détaillées (et du gameplay inédit) de ses quelques heures passées à jouer au très attendu jeu de Naughty Dog, d'autres ont profité de l'occasion pour obtenir des informations sur les plans du studio californien au sujet du multijoueur de cette suite.

En effet, le site américain Polygon a demandé au co-réalisateur du jeu, Anthony Newman, si The Last of Us Part II aura un mode multijoueur. La réponse de ce dernier contredit ce qu'avait jusqu'à présent laissé entendre Naughty Dog :

The Last of Us Part II n'inclura pas de mode multijoueur. Je sais que nous avions plus ou moins dit qu'il en aurait. Mais plus le développement du jeu avançait, plus ce dernier est devenu ambitieux, complexe et grandiose en termes d'envergure. Proposer une telle expérience solo a donc véritablement requis la concentration totale du studio.

Il n'y a donc plus de place pour le doute. The Last of Us Part II sera un jeu 100% solo. Si les amateurs du mode multijoueur de l'épisode original pourront regretter cette décision, il est intéressant de voir que Naughty Dog a préféré mettre toutes ses ressources sur la campagne principale du jeu plutôt que de se "forcer" à proposer un mode multijoueur pour être dans l'air du temps.

Pour rappel, The Last of Us Part II sortira sur PS4 le 21 février prochain. En attendant, vous pouvez retrouver nos premières impressions sur le jeu à cette adresse.