The Last of Us 2 : Nos impressions vidéos avec 12 minutes de gameplay inédit

Vous allez finir par le savoir : votre serviteur a eu le délicieux privilège de partir à Los Angeles pour poser pour la première fois les mains sur l'un des jeux qui fera l'actualité de la PlayStation 4 en 2020.

À voir aussi : TEST de Borderlands 3 : Le meilleur de tous ?

The Last of Us Part II, puisque c'est bien de lui qu'il s 'agit, s'est donc dévoilé à nos yeux plutôt ébahis à travers deux séquences de gameplay bien différentes, puisqu'après avoir découvert la relation qui unit Ellie à Dina (la petite bruine du trailer de l'E3 2018), nous avons pu trouer de balles humains et toutous dans la banlieue de Seattle.

"Et alors ?" me direz-vous ? Qu'en avons-nous pensé ? C'est facile : vous n'avez plus qu'à visionner notre vidéo d'impressions tournée sur place pour découvrir le ressenti à chaud de votre serviteur, qui pense encore aux pauvres canidés laissés sur le bas-côté. Narration, action, survie et nouvelles mécaniques sont évidemment au programme aujourd'hui.

The Last of Us Part II est désormais prévu pour le 21 février 2020, autant dire que l'attente va être longue, très longue...

Et vous alors, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous satisfaits par ces premières séquence de gameplay ? Faites-nous part de vos post-apocalyptiques dans les commentaires ci-dessous.