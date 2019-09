SONDAGE. Que pensez-vous du dernier trailer de The Last of Us Part II ?

Ce mardi soir, durant le State of Play, Naugthy Dog a donné suite au teasing insoutenable entamé il y a quelques jours. Enfin, du nouveau sur The Last of Us Part II. Oui, une bande-annonce... qui vous a plu ?

Nous avons eu droit à la date de sortie : le 21 février 2020 sur PS4. On a vu les différentes éditions. C'est sûr, ça fait plaisir. Mais ce que l'on retient de la dernière apparition de The Last of Us Part II, c'est cette nouvelle vidéo d'un peu plus de trois minutes dans laquelle Ellie donne tout ce qu'elle a, tant face à des infectés que des humains pas très sympathiques.

Sans oublier la petite touche finale rassurante. C'est sûr, il y a de quoi faire grimper les fans au rideau. Mais peut-être pas vous.

Alors nous vous posons la question : "Que pensez-vous de la dernière bande-annonce de The Last of Us Part II ?".

N'hésitez pas à exprimer votre avis par l'exercice du sondage, en faisant valoir votre voix parmi les propositions ci-dessous. Et en donnant, bien entendu, votre point de vue dans les commentaires du forum. Et n'oubliez pas : les impressions de Thomas manette en mains ne vont pas tarder...

Hop, première démo bouclée, on attaque la seconde ! Impressions à venir jeudi à 17 heures PÉTANTES 👀 #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/z8aShGvV1Y - Purple Monkey Dishwasher (@ThomasPillon) 24 septembre 2019