State of Play : La date de sortie de The Last of Us 2 est là, avec une nouvelle vidéo qui envoie

Sony avait promis que le State of Play serait le théâtre de la diffusion de nouvelles concernant le très attendu The Last of Us Part II. Et le géant japonais a tenu promesse. En plus de découvrir une nouvelle bande-annonce du jeu de Naughty Dog, les joueurs ont obtenu une information qu'ils attendaient depuis très longtemps.

Thomas P est à Los Angeles pour essayer The Last of Us Part II. En attendant de découvrir ses premières impressions manette en main ce jeudi 26 septembre à 17h tapantes, les personnes intéressées par le nouveau blockbuster de Naughty Dog ont de quoi patienter avec le nouveau trailer tout juste dévoilé pendant le State of Play de ce soir.

Composée d'extraits de gameplay et de cinématiques, cette vidéo a permis de découvrir plusieurs environnements du jeu, mais aussi certains des ennemis (humains mais pas que) qu'Ellie (et Joel) vont devoir affronter au cours de l'aventure.

Mais ce n'est pas tout. Sony a également profité de son émission pour enfin communiquer la date de sortie de The Last of Us Part II. Ellie reviendra donc sur les PS4 du monde entier le 21 février prochain. Les insiders qui évoquaient une sortie en février disaient donc la vérité.