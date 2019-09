The Last of Us 2 tiendra sur plusieurs disques, toutes les éditions révélées en images

Dans la foulée d'un State of Play qui aura permis d'en voir toujours plus mais surtout de connaître sa date de sortie, The Last of Us Part II a également commencé à parler de ses versions physiques et s'inscrire sur des listings très éloquents...

À voir aussi : La date de sortie de The Last of Us 2 est là, avec une nouvelle vidéo qui envoie

Comme ont pu le remarquer certaines personnes se rendant sur les listings de Best Buy et regardant le contenu d'une des éditions proposées, The Last of Us Part II tiendra sur deux disques. On peut déjà imaginer que Naughty Dog va les bourrer à craquer et que la PS4, comme la PS4 Pro, vont dévorer ces données avec appétit.

On vous dit "une des éditions" car le PlayStation Blog a révélé qu'il y en aurait quatre dans les boutiques, sans oublier une pour ceux qui préfèrent la dématérialisation. Vous pouvez les découvrir dans notre galerie ci-dessous.

Des bonus de précommande - une meilleure capacités de munitions et un manuel d'artisanat in game ainsi qu'un avatar du tatouage d'Ellie pour le PSN - sont prévus.

Standard Edition

Le jeu

Digital Deluxe Edition

Le jeu

Un thème PS4 dynamique

6 avatars pour le PSN

La bande originale au format numérique

Un mini artbook édité par Dark Horse

Special Edition

Le jeu

Un steelbook

Un mini artbook édité par Dark Horse de 48 pages

Un thème PS4 dynamique

6 avatars pour le PSN

Collector's Edition

Le jeu

Un steelbook

Une statuette d'Ellie de 30 centimètres environ

Un mini artbook de 48 pages édité par Dark Horse

Le bracelet d'Ellie

Une lithographie imprimée et une lettre de remerciement

5 autocollants

6 pins

Ellie's Edition

Le jeu

Un steelbook

Une statuette d'Ellie de 30 centimètres environ

Un mini artbook de 48 pages édité par Dark Horse

Le sac à dos d'Ellie

Le bracelet d'Ellie

Un patch du logo du jeu

Une lithographie et une lettre de remerciement

Un vinyle avec la bande originale du jeu

5 autocollants

6 pins

Voilà. Et on vous rappelle que, maintenant, on le sait : The Last of Us Part II sortira sur PS4 le 21 février 2020.