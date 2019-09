Écologie : Xbox va produire les premières consoles n'émettant pas de CO2

Plusieurs acteurs de l'industrie du jeu vidéo ont profité du Sommet pour le Climat récemment tenu par les Nations Unies pour prendre des mesures concrètes en matière d'écologie. Si l'on vous a déjà parlé des promesses de Sony en la matière pour la prochaine génération de consoles PlayStation, Microsoft s'est également engagé réduire ses émissions de CO2.

Microsoft fait partie des 21 sociétés de l'industrie qui ont rejoint l'alliance "Playing for the Planet" et qui se sont donc engagées, de manière volontaire, à prendre diverses mesures en faveur de l'environnement au cours des prochaines années : amélioration de la gestion de l'énergie, arbres plantés, packaging plus éco-responsable, recyclage des appareils, et même intégration de notions écologiques dans le game design des jeux.

S'ils sont maintenus, ces engagements devraient résulter sur une diminution de 30 tonnes des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Microsoft, qui s'était déjà engagé en faveur du climat en 2012, a annoncé un nouvel objectif dans le cadre de cette alliance "Playing for the Planet." Le géant américain a en effet promis de réduire de 30% les émissions de CO2 de ses chaînes de production d'ici 2030.

Plus étonnant encore, Microsoft va, dans le cadre d'un programme pilote, produire 825.000 consoles Xbox certifiées comme ayant atteint la "neutralité carbone." En gros, cela signifie que ces machines n'émettront pas de CO2 (une première pour une console). La firme de Phil Spencer explique qu'il ne s'agit ici que d'un test mais qu'elle cherche d'ores et déjà "comment limiter davantage ou neutraliser les émissions de carbone de tous ses appareils à l'avenir." À noter que Microsoft ne précise par si ces consoles à la "neutralité carbone" seront des Xbox One S, Xbox One X ou des Scarlett.

L'empreinte carbone limitée ou nulle d'une console peut-elle faire pencher vos intentions d'achat en sa faveur ? Les considérations écologiques influent-elles désormais sur vos intentions d'achat ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.