Minecraft va ajouter un éditeur de personnages

Toujours aussi joué à travers le monde dix ans après son arrivée, Minecraft propose désormais dans sa bêta de pouvoir créer son avatar. Est-ce un adieu à Steve ?

Steve (le nom du skin original) et Alex (nom du second skin arrivé par la suite) vont laisser leur place, progressivement, à votre propre création. Et cela se fera donc via un éditeur de personnages présentant plus de 100 éléments de personnalisation gratuits et une gamme d'accessoires créés par l'équipe de Minecraft elle-même, disponibles à l'achat.

Évidemment vous pourrez toujours profiter de vos skins personnalisés ou crées sous paint comme avant. Cet éditeur est surtout un moyen de s'adresser aux très jeunes joueurs plus facilement.

La bêta pour cette feature est accessible sur PC, Xbox One et Android.