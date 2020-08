Mario a immigré aux Etats-Unis

Cette année mon fils aîné a eu l'énorme chance de passer ses vacances aux Etats-Unis et plus exactement à NEW YORK. Il en a profité évidemment pour faire le plein de souvenirs avec des des vidéos, des photos et un merveilleux souvenir pour son cher papa (moi) en se rendant au Rockefeller Center de Manhattan. Pourquoi aller à cet endroit ? Tout simplement parce que là-bas se trouve un magasin Nintendo, le Nintendo Shop NYC, un endroit fabuleux pour les gamers/geeks comme moi avec 300 m² de pur bonheur répartis sur 2 étages.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/_hkWaSabOkY

Il a fait avec les moyens du bord c'est à dire avec son téléphone portable pour me ramener de belles images et me faire vivre une partie de son voyage, un brave gamin quoi LOL Grâce à lui vous allez faire rapidement le tour de ce sancutaire rempli de geeks et gamers en tout genre en y découvrant une grande partie de ce qui s'y trouve. Le tout en vidéo principalement et avec quelques petites photos sur la fin. Evidemment VR Koyu n'a pas pu s'empêcher de se déguiser en Donald Trump mais je n'étais pas dupe, enfin je crois car il lui ressemblait pas mal.





J'espère pouvoir vous délivrer plus de vidéos de ce genre à l'avenir et j'espère également que vous apprécierez le petit tour de cet endroit hors du commun !

Bon visionnage !





