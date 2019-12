DESTRUCTION FLAT OUT !

Bonjour, je vous propose de re-découvrir cette vidéo d'il y a un an au moins sur un jeu disponible sur PC, PS4 et XBOX One (faite à partir de la version PC évidemment). A cette époque le jeu en version console était prévu pour novembre 2018 donc ne vous étonnez donc pas des dates données dans cette vidéo car comme vous le savez celui-ci a subit un report et je pense que cela lui a fait du bien.

Il a été développé par les créateurs de FLAT OUT, je parle biensûr de ceux de la grande époque (ex.: Flat out 1 et Flat out ultimate carnage) et non de l'étron sorti sur Playstation 4. Ces fantastiques développeurs nous ont pondu un mélange de Flat out et Destruction Derby pour notre plus grand plaisir avec au programme de la tôle froisée et des courses endiablées !

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/xBY3mUW8fFs

En me suivant sur Instagram, Facebook ou encore Twitter vous aurez droit à des trailers très court sur les vidéos qui arriveront ;-) Normalement en cliquant sur les logos en haut et en bas de l'article vous accéderez à ces différents réseaux de communication :-) Donc n'hésitez pas, je ne mords pas, je partage juste ma passion :du mieux que je le peux :-).

Sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, liker et/ou partager. Pourquoi pas vous abonner ça me ferait extrêment plaisir et cela me poussera à aller plus loin dans les nouveautés en terme de montage et écriture. Tout ça en plus des idées que j'ai déjà en tête actuellement ;-) Je vous rassure il n'y a pas de monétisation, pas de tipee ou compte Utip, ... donc pas de Pub, juste de la passion !!!

Bon visionnage !





KOYU GEEK