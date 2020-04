Sorti en 1994 sur Sega Mega-CD, Snatcher est très proche graphiquement de son homologue sur PC Engine, sortie deux ans plus tôt. Sauf que cette version est intégralement traduite et doublée en Anglais. C'est l'occasion pour nous de découvrir cette oeuvre majeure d'Hideo Kojima sous toutes ses coutures et de nous replonger dans cette épopée futuriste qui est née en 1988 sur micro-ordinateurs PC 8801 et MSX...

Je vous invite donc à parcourir intégralement ce jeu dans sa version Mega CD…

Hé oui c’est la première fois qu’on fait un jeu Mega CD ensemble, j’en suis tout émoustillé ! La dernière fois que je m’étais prêté à l’exercice de terminer entièrement un jeu sous vos yeux ébahis et un tantinet admiratifs, c’était sur Sega Master System et c’était le fabuleux Miracle Warriors.

Preuve que je ne suis pas sectaire et que je ne parle pas que des machines de premier rang, comme par exemple la PC Engine ou l’Amiga. Au contraire, il m’arrive de parler de machines secondaires quand un jeu le mérite. Et là en disant cela, je me prends une volée de Segafans en pleine tête. Mais j’rigole, vous le savez bien que j’adore SEGA. D’ailleurs je maudis régulièrement Sony pour avoir eu trop de hype mondiale et d’avoir flingué la Dreamcast… Tu vois ça je le pardonnerai jamais à Sony et un jour ils le paieront cher !

Plus sérieusement : Attention mes p’tits lapin, avec Snatcher, on frappe fort, très fort même, on tape dans le culte, on entre de plein fouet dans l’un des jeux les plus exceptionnels de l’histoire des jeux vidéo. Rien que ça !

Pour beaucoup, c’est également la meilleure production de son auteur, Hidéo Kojima, le papa de Metal Gear Solid.

A l’époque ce n’était pas encore la star internationale que nous connaissons tous mais à la fin des années 80 et au début des années 90 il frappe très fort avec une production librement inspirée des blockbusters américains. C’est ce jeu qui a introduit le système narratif si cher à Hideo Kojima, celui qui vous prend par la main pour vous raconter SON histoire et vous autoriser à jouer avec.

D’abord sorti sur MSX et PC Japonais, il prend littéralement son envol sur PC Engine avec une version CD-Romantic complètement dingue où les dialogues sont doublés. La version Mega CD est basée sur la version PC Engine. Son gros avantage, c'est d'être entièrement traduit et doublé en Anglais.

Il y a donc très peu de différences entre les deux versions d’un point de vue graphique…. Si ce n’est la censure américaine qui a supprimé les tétons apparents et les fesses. Hé ouais les américains sont les leaders mondiaux de la pornographie mais il ne faut pas déconner dans les jeux vidéo.