Bonjour,

Je vais parler du jeu du studio de Naughty Dog interne à Sony The Last of Us Part 2.

Que ceux qui sont intéressés par le jeu et qui craignent les spoils narratifs il n'y en aura aucun dans cette article soyez rassurés je ne mange pas de ce pain là.

Pour nettoyer le net des spoils et leaks autour du jeu Sony et ses partenaires sont très actifs pour éliminer et faire disparaitre ceux qui les révêlent. Ils envoient donc des avertssements Strike DMCA soit pour viol de droits d'auteur ceux qui diffusent tout contenu scrrenshots vidéos de gameplay etc..

En soi c'est parfaitement normal.

Sauf qu'il s'est passé une chose relativement cocasse et plus ou moins hilarante. Ces attaques pour droits d'auteur sont tellement massives et automatisée qu'un Strike DMCA a été envoyé sur un tweet du 6 mai du compte Twitter officiel de..Playstation ! Ce tweet était juste pour faire la publicité du dernier trailer tout ce qu'il y a de plus officiel du jeu.

Evidemment il n'a fallu que quelques pour que cette bévue soit la risée d'internet. Les détournements images hilarantes Gifs etc s'en donnaient à coeur joie.

Après Kramer contre Kramer maintenant on a Sony contre Sony ! La période actuelle n'étant pas facile à vivre on est chez soi on trouve le temps long il fallait bien quelque chose pour nous faire rire et nous remonter le moral. Merci Sony !

Entre le crunch le leaks les spoils les reports successifs etc ce jeu est devenu maudit pour Sony et Playstation c'est devenu le chemin de croix.

Il fallait juste la cerise sur le gateau ben maintenant c'est fait avec Sony qui s'auto strike lui même.

Dites sur ce que vous en pensez dans les commentaires et SVP sans spoiler narratif merci d'avance pour les joueurs intéressés par le jeu.

Geraldlebo