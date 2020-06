Nintendo World Championships

Les Nintendo World Championships (Les Championnats du Monde Nintendo) est une compétition de jeu vidéo.





Initiée par Nintendo, les participants devaient jouer avec une cartouche de jeu spécialement conçu pour le concours.

Il s’agit de la cartouche ci-dessous à droite (pour la finale).





Terry Lee Torok et John Michael Phane sont les juges officiels désignés pour arbitrer le jeu et diriger les joueurs des "épreuves régionales" ayant eu lieu dans 29 villes des États Unis.

Les joueurs sont divisés en 3 groupes d'âges distincts au sein de la compétition (11 ans et moins, 12 à 17 ans et 18 ans et plus).





Les finalistes (au nombre de 90) de cette première étape gagnent un trophée, 250 dollars et le sésame pour participer aux épreuves finales à l’Universal Studios Hollywood de Los Angeles.

Vous vous demandez pourquoi il y a 90 finalistes alors que seules 29 ville ont participé (29 villes X 3 finalistes de chaque catégorie donne un résultat de 87), la réponse apparait dans le tableau des finalistes ci-dessous en constatant que Los Angeles a eu doit à 2 sessions, privilège de la ville organisatrice sans doute.





90 cartouches grises, dont on a vu le visuel plus haut, ont été remises aux quatre-vingt-dix finalistes. Ce sont donc les cartouches contenant les "épreuves" de la finale.





Chaque cartouche (toutes identiques) comprend les jeux Super Mario Bros, Rad Racer et Tetris. Le joueur a un total de 6 minutes 21 secondes pour jouer aux trois jeux.

Dans Super Mario Bros., le joueur doit collecter 50 pièces





Quand la collecte des 50 pièces est effectuée, le joueur passe à Rad Racer et doit terminer une course spéciale.

Quand la course est finie, le participant joue en mode marathon à Tetris jusqu'à la fin du chronomètre.





Les 90 cartouches grises (jamais commercialisées) ont été spécialement conçues pour la compétition et sont donc rares. Viennent s’ajouter à ces cartouches grises 26 cartouches d'or données lors d'un concours organisé par le magazine officiel américain, Nintendo Power (cliquez sur CE LIEN).





Trois titres de Champion du Monde (même si la compétition ne s’est déroulée qu’aux USA) ont été décernés : Jeff Hansen (pour voir son parcours, cliquez sur CE LIEN) a été déclaré vainqueur dans la catégorie 11 ans et moins - Thor Aackerlund a été déclaré vainqueur dans la catégorie 12-17 ans - Robert Whiteman a été déclaré vainqueur dans la catégorie 18 ans et plus.





Pour chaque tranche d’âge, les lots étaient importants.

Chaque champion a perçu 10.000 $, une voiture Geo Metro, un rétroprojecteur 40″ et un trophée Mario doré.

Le deuxième a eu 1.000 $ et un trophée Mario argenté.

Chaque finaliste : 250 $, un trophée et, bien sûr, le voyage à Universal Studios Hollywood pour participer aux finales.

Le 2ème de chaque ville : un Power Pad et un Game Boy.





Thor Aackerlund, le champion mondial de la catégorie 12-17 ans,

aurait vendu son trophée Mario doré (cliquez sur CE LIEN).

Pour être un peu plus complet, le 13 mai 2015, Nintendo annonce le retour du Nintendo World Championships dans le cadre de l’E3. Enfin, a lieu, les 7 et 8 octobre 2017 à New York, un autre Nintendo World Championships pas liée à l’E3.





Ci-dessus à droite, écran final du direct NWC 2017

Les prix les plus délirants (voir ci-dessous) sont- évoquées pour les cartouches grises et notamment or (voir ci-dessous) et Gameblog s’en était fait l’écho ICI (cliquez sur le lien).

"Le 26 janvier 2014, une copie du jeu dans un état «acceptable» est vendue sur eBay pour 17 500 $ par les collectionneurs de jeux, les frères Mark et Matt Nolan".

Beaucoup s’accordent pour un prix allant entre 15.000 et 35.000 $ pour une cartouche en or et entre 5000 et 8.365 $ pour une cartouche grise (encore faut-il qu’elles soient en vente).





Pour un lien intéressant sur les prix, cliquez ICI.

Bonus vidéo :

La compétition 1990

Une vidéo folle d’Angry Video Game Nerd

Sources : 1 – 2 - 3