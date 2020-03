Pad toujours réussi … (Hum)

Après cet … hum... excellent jeu de mots, abordons directement le sujet de la manette de la Nintendo 64. Cette dernière se distingue dés la sortie de la console de celles des consoles concurrentes par sa forme, ses multiples boutons et surtout son stick analogique.





Ci-dessus, la manette officielle et ses différents coloris.

Plusieurs accessoiristes ont tenté de faire mieux que le "trident" original. On pourrait presque "faire le tour d’horizon" des manettes tiers avec l’image ci-dessous. Le pari a-t-il été réussi ?





Attardons nous sur quelques-unes. L’Ultra Racer se voulait résolument différente de la manette originale.

Celle de Tomee s’en rapproche plus que la Mako Pad.





Le Controller Plus comportait une touche "Turbo".





La touche "Turbo" est bien connue des joueurs.

La Gamester LMP 64 comportait trois touches supplémentaires.





Il y avait aussi un Rumble Pak (Kit de vibration).

Ci-dessous, le Trident Pad et Trident Pro Pad.





Proches de l’original.

Ci-dessous, 2 publicités : Une pour la Mako Pad (déjà vu plus haut) et une pour la SharkPad Pro (voir plus loin).

Au milieu, l’Interact Super Pad 64 (grise claire) et l’Interact Super Pad 64 plus (noire). Plus bas, la Nuby Boomerang 64.





Peu d’imagination créatrice avec les manettes ci-dessous.





Ci-dessous, l’Hyperkin et la SharkPad Pro dont la publicité a déjà été évoquée et The Glove 64 uniquement pour droitier.





Dépourvue de joystick, cette manette est une originalité.





Bon, il y a eu d’autres manettes, c’est évident.