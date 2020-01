Bonjour.

Je me permets via cet article de partager avec vous mon top 10 des jeux terminés en 2019. Pour information, j'ai terminé au total 25 titres cette année et pas que des titres parus en 2019... Voici donc mon top 10 :

10. Medievil (PS4)

Pourquoi ? Parce que je ne l'avais pas terminé à l'époque de sa sortie sur la première PlayStation. Le gameplay n'a pas changé, mais une fois habitué ça ne pose pas de problèmes majeurs. L'ambiance est vraiment chouette et parcourir cette aventure a été un vrai plaisir.

9. GRIP Combat Racing (PS4)

Pourquoi ? Parce que j'avais adoré Rollcage sur PS1 et que ce jeu en est le digne héritier. De la vitesse, des cascades et des armes, que demandez de plus dans le genre ? Une vraie bonne surprise et un mode Carrière pas simple à terminer sur les dernières courses !

8. Eastshade (PC)

Pourquoi ? Parce que c'est le jeu de la zen attitude. C'est un jeu d'aventure, mais sans aucun combat. Il faut juste explorer, trouver les bonnes choses et parler aux bons personnages. L'univers est enchanteur et voir cohabiter des humains à tête d'animaux est un vrai dépaysement. Si vous aimez les singes, les ours, les chevreuils et les hiboux foncez !

7. Control (PS4)

Pourquoi ? Parce que les 3/4 de l'aventure sont vraiment fabuleux. Entre une direction artistique à tomber par terre, des graphismes convaincants et une vraie montée en puissance de notre héroïne, Control possède de nombreuses qualités. Dommage que le dernier quart s'éparpille un peu au niveau du scénario.

6. Return of the Obra Dinn (PC)

Pourquoi ? Parce que j'ai fait ce jeu d'une traite lors d'un jour de congés. J'y ai passé toute ma journée afin de résoudre ces nombreuses énigmes sur la mort de l'équipage de ce mystérieux bateau. Une expérience originale à faire si possible sur une seule session car il faut se remuer les méninges et être à fond dans cette aventure.

5. A Plague Tale Innocence (PS4)

Pourquoi ? Parce que notre duo de héros fonctionne à merveille pour un jeu solo. L'ambiance et la direction artistique sont également très convaincantes. Techniquement c'est solide et puis le cadre choisi par les développeurs apportent une vraie boufée d'air... enfin seulement s'il n'y avait pas eu ces hordes de rats, la grosse réussite de ce jeu.

4. Star Wars Jedi Fallen Order (PS4)

Pourquoi ? Parce que incarner un jedi est totalement grisant dans ce jeu. Tout se fait assez facilement, même si les combats ne sont pas faciles, surtout face à certains boss. Les graphismes sont tops et le fait d'avoir piqué un peu partout au niveau de système de jeu (Uncharted, Souls, Tomb Raider...) était quand même risqué, mais c'est bien intégré à l'univers Star Wars.

3. Final Fantasy VII (PC)

Pourquoi ? Parce que j'ai enfin terminé ce monument du jeu vidéo. Je n'avais terminé que le X jusqu'à présent, et bien ce 7 est vraiment un super jeu, encore aujourd'hui ! Les personnages sont trés attachants et l'univers et génial. Du coup, j'attends la version 2020 de Final Fantasy VII avec une grande impatience.

2. Horizon Zero Dawn (PS4)

Pourquoi ? Parce que je ne m'attendais pas à grand chose et que finalement j'ai été conquis par cet univers et par son histoire ! Graphiquement c'est en plus superbe et le gameplay des combats et vraiment bien trouvé car il faut trouver le point faible des machines afin de les tuer plus facilement.

1. Life is Strange 2 (PS4)

Pourquoi ? Parce que ce road trip en compagnie des frères Diaz est vraiment touchant et envoûtant. C'est encore mieux que le premier opus à mon avis. Il y a 4 fins et les choix ont un vrai impact tout au long du jeu. Quel stress et quelle responsabilité vis à vis du petit Daniel. Bravo aux développeurs !