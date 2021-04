Il y a bientôt 10 ans maintenant, le controversé Phil Fish posait la dernière pierre d'un chantier titanesque, et se faisait immédiatement une place de choix sur la nouvelle scène du jeu indé. En 2021,continue de faire l'actualité, à la faveur d'une ressortie surprise sur Switch. L'occasion est trop belle pour replonger ou découvrir pour la première fois un titre emblématique, qui n'a pas pris la moindre ride : beau, intelligent, complexe et profitant d'une bande-son envoûtante merveilleuse,témoigne d'une résistance à l'épreuve du temps qui le rend toujours plus incontournable. Certes, l'ajout des vibrations HD propre à cette version Switch n'apporte que bien peu de nouveautés en soi, mais la perspective de profiter departout, tout le temps, permettra peut-être à certains de le pousser dans ses retranchements, et d'enfin prendre le temps de découvrir l'incroyable profondeur d'un jeu où les surprises ne semblent jamais vouloir s'arrêter. Planante, mystérieuse, et d'une densité qui force toujours autant le respect, l'aventure de Gomez aux airs de platformer mâtiné d'énigmes continue d'émerveiller, et offre aux joueurs nomades et aux autres une bonne occasion de vite voir passer ces dernières semaines confinées. Ceux qui souhaiteront se rafraichir la mémoire replongeront sans mal dans le test de RaHaN , les autres n'hésiteront même pas avant de télécharger l'un des grands jeux de la dernière décennie, et ils auront évidemment raison.