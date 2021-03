Après nous avoir épatés dans une version Switch aussi floue que portable, The Outer Worlds revient dans nos colonnes avec son second DLC, qui devrait clore le programme, et ce même si la licence pourrait revenir un peu plus tard avec un second jeu. En attendant, on a résolu le meurtre sur Eridan et on vous raconte tout, mais sans vous donner le nom du coupable, bien évidemment...

Voilà bien un an et demi que The Outer Worlds squatte le disque dur de notre PS4, puisqu'on l'a transféré sur celui de la PS5. C'est d'ailleurs sur cette dernière qu'on a joué à la seconde extension du jeu. Récit !

Eridan pue la classe.

Pas de panique !

Petite attention à notre égard, pour nous, les joueurs, le jeu nous informe dans le menu principal de la démarche exacte à suivre pour accéder au contenu proposé par Meurtre sur Eridan, un bien beau geste de la part des créatifs, en 2021. Et il faudra donc avoir atteint Stellar Bay, et le niveau 30 est recommandé pour ceux qui joueraient dans les difficultés supérieures...

Et le tout prend place sur Eridan, une nouvelle planète dans l'univers, constituée de gaz. L'action prendra donc place sur des rochers géants flottants dans les airs, reliés entre eux par des câbles et des ponts, et propulsés par de gigantesques réacteurs. Les villes de Gravity Rush 2 ou BioShock Infinite ne sont jamais très loin ! Question style et design, ça en impose. Mais en sera-t-il de même avec le reste ?

Un mystère à élucider.

Elémentaire, mon cher Watson

Dans Meurtre sur Eridan, vous devrez menez l'enquête... sur le meurtre de l'actrice vedette d'un feuilleton policier. Pour vous aider, un pistolet qui détecte les indices et peut faire la plupart des déductions scientifiques ou logiques pour vous si votre personnage se trouve dans un run visant à propulser "l'espoir" dans le soleil (NDR : pour cela, il faut qu'il soit le plus stupide possible). Mais c'est surtout des pas que vous allez trouver au cours de l'aventure. De plus, le pistolet ne sert vraiment qu'au tout début, et devient par la suite presque inutile, notamment lorsque les suspects seront identifiés et que leurs alibis et mobiles auront étés inspectés.

Quelques twists scénaristiques sont au programme, sur fond de conspiration et de limaces parasites qui rendent les humains "heureux", et vous aurez alors droit à deux fins différentes, pour peu que vous penchiez d'un côté ou de l'autre du manichéisme. Mais franchement, le tout propose très peu de rejouabilité, avec une aventure bouclée en quelques heures avec 100% de trophées, et très linéaire par-dessus le marché, malgré l'apparente ouverture et dimension importante de la carte.

On cuisine même le cuistot !

Le crime parfait n'existe pas

Franchement, si l'enquête se révèle amusante avec des dialogues souvent croustillants et des PNJ à la hauteur, la pilule a un peu de mal à passer. On passe pas mal de temps à se téléporter d'un point à un autre, il n'y a presque pas de combats, et les temps de chargement se font parfois bien sentir. On en enchaine parfois deux, trois, quand il faut s'enquiller les portes, et on a très vite transféré le jeu depuis le HDD externe sur le SSD interne de la PS5, pour un gain significatif de temps. Au passage, le jeu est d'une fluidité exemplaire.

Mais tout bourrée d'aller-retour qu'est cette aventure, qui ne possède presque pas de quêtes secondaires, on est un peu chagrinés. L'ambiance sauve un peu le tout, mais franchement, on avait préféré le premier DLC, qui nous avait semblé un peu plus consistant à l'époque malgré une thématique similaire et un déroulement de "CRPG" bien plus classique.