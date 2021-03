Lorsqueest sorti en occident sur PS4 et Xbox Series X|S, nous déclarions alors que "J-RPG a une nouvelle pointure" (nous vous invitons par ailleurs à lire le test de la version Xbox Series X|S du jeu ). Cette remarque est toujours vraie maintenant que ce titre est également disponible dans une version PS5. D'un point de vue scénaristique et ludique, le jeu sur la nouvelle console de Sony est en tous points identiques à la version PS4. Et pour ce qui est de la technique, cette version PS5 des aventures d'Ichiban Kasuga bénéficie des mêmes avantages que la version Xbox Series X. En plus des deux modes d'affichage (qui favorisent au choix la résolution ou le framerate),voit sur PS5 ses temps de chargement sensiblement réduits, ce qui améliore considérablement le confort de jeu. Il est simplement regrettable que len'ait pas pris le temps d'exploiter les fonctionnalités de la DualSense et les cartes d'Activités. Cet élément ne gâche cependant pas le plaisir procuré par. Les joueurs PlayStation qui n'ont pas craqué pour la version PS4 ont tout intérêt à se pencher sur le cas d'Ichiban Kasuga et compagnie. Le studio de SEGA débute cette nouvelle génération sur de très bonnes bases, espérons qu'il continuera sur sa lancée au cours des années à venir.