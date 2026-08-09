À l'heure où la plupart des casques gaming misent sur une grande polyvalence de connectique, une tonne de fonctionnalités et parfois même des fioritures inutiles, avec son ROG Kithara, la marque a décidé de nous sortir un casque à contre-courant des tendances. Ici, l'objectif est clair : offrir une expérience audio de pointe et la rendre accessible aux joueurs.

Le ROG Kithara est donc plus un casque HiFi qui s'adapte au gaming, qu'un casque de jeu pur qui cherche l'excellence audio. Le résultat est plus que convaincant, mais à un coût puisque le ROG Kithara affiche un prix conseillé de 319,99 €. On est donc sur un produit haut de gamme pour les initiés, ou les joueurs qui attendent bien plus d'un casque gaming traditionnel. Quoi qu'il en soit, le pari est réussi, mais ce Kithara n'est définitivement pas pour tout le monde.

Design et conception d'exception pour ce ROG Kithara

L'expérience est pure, elle est simple, presque fondamentale. Dès le déballage le ROG Kithara affiche son élégance et quelque part, un certain prestige. Les matériaux sont de qualité, les finitions impeccables et son design est imparable. Malgré ses plus de 400 grammes, le casque sait se faire oublier grâce à une construction fine et maligne. L'arceau de métal est fin, mais rigide et viendra se loger sur la tête avec aisance. On pourra régler facilement l'espace pour la tête grâce à une languette dotée d'une fine mousse, simplement en la faisant glisser sur l'armature.

Les oreillettes du ROG Kithara sont quant à elles impressionnantes de par leur taille et leur design fait de stries qui leur offrent un look sacrément classieux. Il y a clairement de l'espace pour y loger l'oreille et les coussins qui viendront en dessiner les contours sont hyper confortables. On a vraiment l'impression d'avoir la tête dans un nuage, d'autant que le tissu qui habille l'ensemble est respirant. Cela veut aussi dire que le casque est ouvert et en l'absence de quelques fonctionnalités internes, il le restera. Il faudra donc utiliser le casque dans un environnement calme pour profiter un maximum des sessions de jeux ou d'écoute.

Des performances audio de très haute volée

Côté performance, le ROG Kithara est très clairement dans le haut du panier. Il n'y a pas besoin d'être un expert en la matière pour se rendre compte que le son est sublime. Les basses sont d'une pureté assez surprenante, et donnent beaucoup de relief, les médiums sont aussi très solides tandis que les aigus sonnent plutôt juste. Pas de fausse note majeures en sortie d'usine, que l'on choisisse de regarder un film ou d'écouter de la musique, le Kithara est absolument parfait.

Ce qui vous intéresse forcément encore plus, c'est bien son comportement en jeu. Autant vous dire que là aussi vous serez servis puisque le ROG Kithara retransmet parfaitement chaque nuance. En revanche, le Kithara n'offre aucun traitement artificiel, pas de boosts de basse ou de lissage et il ne permet pas de changer de profil d'une simple pression de touche ou d'optimiser les fonctionnalités pour viser la compétition. Il opte plutôt pour une retransmission réaliste de la moindre sonorité, et un voyage audio maîtrisé de A à Z. Ce choix pourrait désarçonner les joueurs habitués aux casques qui en font parfois des caisses, mais rendent chaque jeu plus spectaculaire, mais les audiophiles vont se régaler.

Un aspect gaming pur un peu en retrait, mais pour la bonne cause

Oui, le ROG Kithara manque peut-être de personnalisation logicielle, mais son calibrage en sortie d'usine et son dévouement pour sa composante HiFi en font déjà un excellent casque. Un passage rapide par un égaliseur pourra convenir à certains si le besoin s'en fait ressentir, mais l'expérience optimale sera atteignable sans aucune autre étape.

Les joueurs qui ne sont pas habitués aux casques HiFi pourraient trouver la connectique du Kithara un poil rude puisque le casque est entièrement filaire, là où au contraire, les initiés seront en terrain conquis. On retrouve donc tout ce qu'il faut comme câble et adaptateur pour brancher le casque presque n'importe où : prise jack 3,5 mm, sortie casque et micro séparé, adaptateur pour ampli ou USB-C… la polyvalence dans toute sa splendeur. Cerise sur le gâteau, le ROG Kithara est entièrement plug and play. Il suffit de le brancher pour qu'il fonctionne instantanément que ce soit en USB-C sur PC, PS5 et Nintendo Switch 2, en prise jack sur une manette PS5 ou Xbox Series, ou encore sur vos amplis.

Un micro de qualité

Le ROG Kithara allie parfaitement la performance, la puissance et la facilité de prise en main, que demander de plus ? Eh bien, un bon micro ! Là encore le casque fait de petites merveilles avec un micro de qualité qui retransmet la voix avec clarté et profondeur. Il est toutefois particulièrement sensible au souffle et à certaines tonalités plosives (les sons en P, Q ou encore B). On vous recommande de l'éloigner de la bouche pour en profiter au maximum et toujours de l'utiliser dans un endroit calme pour ne pas trop capter ce qui vous entoure.

Caractéristiques techniques du casque ROG Kithara

Nom : ROG Kithara

Prix conseillé : 319,99 €

Type : casque circum-aural ouvert, filaire

Transducteurs : magnétiques planaires ROG x HIFIMAN, 100 mm

Impédance : 16 ohms

Réponse en fréquence (écouteurs) : 8 Hz – 55 kHz

Canal : stéréo

Microphone : MEMS, sensibilité de -36 dB, réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz

Réduction de bruit active : non

Aura Sync : non

Poids : 420 g

Coloris : noir

Pliable : non

Connecteur : 3,5 mm, avec fiches interchangeables 3,5 mm / 6,3 mm asymétriques et 4,4 mm symétrique

Plateformes : PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, iPad, iOS, Android — et consoles Xbox via la connexion 3,5 mm

Contenu de la boîte Câble 1,8 m double 3,5 mm vers double 3,5 mm avec micro-tige Câble 1,8 m double 3,5 mm avec fiche 3-en-1 (3,5 mm / 6,3 mm asymétriques, 4,4 mm symétrique) Adaptateur USB-C vers double 3,5 mm 2 paires de coussinets : velours et similicuir à surface maillée Carte de mesure de la réponse en fréquence Livret de garantie et guide de démarrage rapide

