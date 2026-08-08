OG nous a habitués aux claviers de très haute volée, certains vont même particulièrement loin comme le très bon ROG Strix Scope II 96 Wireless (2023), dont le Morph semble être le petit frère, ou encore le colossal ROG Azoth Extreme, ultra performant, mais surtout premium. Deux vrais coups de cœur qui vont en accueillir un troisième cette année, le ROG Strix Morph 96 Wireless, qui est aussi puissant qu'abordable.

Avec ce nouveau clavier, ROG vise les joueurs en quête de performance, oui, mais qui n'ont pas non plus un budget astronomique. Ici le ROG Strix Morph 96 Wireless est proposé à 149,99 €, c'est une somme, mais le ratio qualité/prix est ici clairement respecté, même au-delà des attentes.

Design et finitions du ROG Strix Morph 96 Wireless

Pas de fioriture, le ROG Strix Morph 96 Wireless est particulièrement sobre comme le Strix Scope II 96 Wireless en son temps d'ailleurs, il faut dire qu'il lui ressemble énormément. Il repose sur un châssis fait de plastique de bonne facture, recouvert d'un dessus en métal aux finitions impeccables. Sur le flanc gauche on retrouvera une petite molette pour la gestion de la partie média, et un petit bouton sur lequel on pourra venir paramétrer quelques fonctions également.

96% oblige, le clavier est un poil plus compact et les touches sont resserrées ce qui lui offre une belle ergonomie tout en nous faisant gagner un peu de place. On notera d'ailleurs que les différentes touches sont légèrement inclinées ce qui offre un vrai confort supplémentaire à l'usage, notamment lorsque l'on écrit ou lors de longues sessions de jeu. Le seul bémol finalement, c'est qu'il faudra se contenter de plastique ABS à double injection une fois encore. À croire que la marque est fâchée avec le PBT que l'on sait plus coûteux, mais aussi de meilleure qualité. On ne va pas pour autant faire la fine bouche puisque ROG maîtrise son sujet et les capuchons subissent un traitement spécial pour grandement augmenter leur résistance, là où la plupart des capuchons classiques sont rapidement victimes d'un effet de brillance.

À l'arrière enfin, on retrouve de petits pieds rétractables qui offrent différents degrés d'inclinaison. Sur le flanc supérieur on retrouvera une prise USB-C pour la recharge et le mode filaire, ainsi qu'un bouton pour jongler entre les différents modes de connectique : filaire, Bluetooth ou sans fil via un dongle 2,4 GHz. Un clavier sobre donc, confortable et fonctionnel, mais aussi à la qualité de finition impeccable.

Performance et confort au poil

Mécanique oblige, la frappe est franche et le ROG Strix Morph 96 Wireless la rend particulièrement agréable grâce à une première couche de mousse silicone. Si l'activation est forcément un peu bruyante, il n'y a presque aucune résonance grâce à la couche anti-échos en silicone qui vient compléter l'ensemble. Écrire avec le ROG Strix Morph 96 Wireless est particulièrement agréable, tout comme pianoter dessus en jouant d'ailleurs. Mais ce qui importe davantage en jeu, c'est la réactivité. Là-dessus le ROG Strix Morph 96 est également un très, très bon élève grâce à ses switchs mécaniques ROG NX Snow V2 avec un seuil d'activation de 1,8 mm tout juste. A noter par ailleurs qu'ils sont remplaçable à chaud très facilement.

Les amateurs de shooter pourront également activer le mode Speed Tap, qui permet d'annuler l'activation d'une touche au profit d'une nouvelle. En cas de pression de deux touches, c'est la seconde qui prend la priorité et désactive la première. Dans les jeux de tir, cela permet d'accélérer nettement les changements de direction brutaux, par exemple lorsque l'on va peek sur Valorant ou Counter Strike par exemple. Une fonctionnalité qui peut aussi avoir son utilité sur certains MMO ou MOBA d'ailleurs.

Le ROG Strix Morph 96 Wireless est en prime plutôt polyvalent, même pour Mac

Le ROG Strix Morph 96 Wireless est également personnalisable et modulable. D'un simple raccourci, le clavier peut se passer d'un format Windows à Mac, tout comme vous pouvez évidemment créer et gérer différents profils grâce à la suite logicielle Gear Link. Un compagnon à la fois puissant et particulièrement facile à prendre en main qui va vous permettre de customiser davantage votre clavier via des raccourcis, notamment la petite molette latérale, ou encore de gérer toute la partie RGB.

Connectique et autonomie

Que ce soit en mode filaire, avec son câble tressé et renforcé fourni, en Bluetooth, ou en mode sans-fil 2,4 GHz avec le dongle polyvalent Omni Receiver, le ROG Strix Morph 96 est extrêmement performant et réactif. ROG estime une autonomie de plusieurs centaines d'heures suivant l'utilisateur et l'activation ou non du RGB. Si l'on n'a pas été aussi loin, on n'a jamais rencontré de problème de charge malgré des dizaines et des dizaines d'heures d'utilisation. Tout l'utilitaire et les différents adaptateurs sont d'ailleurs fournis pour utiliser le clavier sans fil peu importe les circonstances. Le dongle viendra également se ranger habilement dans la tranche supérieure du clavier en toute discrétion.

Caractéristiques techniques du ROG Strix Morph 96 Wireless

Nom : ROG Strix Morph 96 Wireless

Prix conseillé : 149,99 €

Switches : ROG NX V2 Mechanical Switch (ici Snow)

Format : 96 %

Connectivité : USB 2.0 (Type-C vers Type-A), Bluetooth 5.1, RF 2,4 GHz

Taux de rapport : 1000 Hz

Anti-ghosting : N-Key Rollover

Éclairage : RGB par touche

ASUS Sync : oui

Touches programmables : toutes

Capuchons : ABS double injection (doubleshot)

Logiciel : Gear Link

Compatibilité : Windows 11, macOS 10.11 ou ultérieur

Dimensions : 398 x 134 x 39 mm

Poids : 1125 g sans câble

Autonomie : jusqu'à 500 h (suivant le mode et l'utilisation)