Lors du Tech Live du très sérieux Wall Street Journal dont on vous parle déjà ici, Monsieur Xbox alias Phil Spencer, qui dirige la division gaming de Microsoft a donné quelques informations sur la fameuse "console" de Streaming, le projet Keystone.

Xbox Keystone ce n'est pas pour maintenant

Phil Spencer a donc profité d'un podcast géant du Wall Streel Journal pour évoquer la Xbox Keystone, le nom de code mystérieux donné à une console plus petite que la Série S et dédiée intégralement au streaming. On vous en parle un peu plus précisément au sein de cette news.

Le dispositif de streaming Xbox Keystone semble être mis au placard pour le moment. "Keystone était quelque chose que nous préparions en interne. À la fin du printemps, nous avons pivoté pour travailler avec Samsung Ferons-nous un appareil de streaming à un moment donné ? Je m'attends à ce que nous le fassions, mais c'est dans des années."

Selon Phil Spencer si le projet était bel et bien en préparation (avec un prototype existant qui est d'ailleurs visible en fond dans le bureau de l'homme fort de Xbox ), la firme de Redmond indique ne pas avoir de plans pour sortir tout ceci avant plusieurs années.

Actuellement Microsoft est de toute façon clairement en train de se tourner vers le software plutôt que le hardware. C'est notamment visible via la place prépondérante du Game Pass et de l'arrivée progressive de ce type de services sur mobile. À moins d'une bonne surprise, nous ne devrions donc pas voir de nouvelle console arriver avant un bon bout de temps.