Avec l'inflation galopante sur les prix de l'énergie, qui a aussi lieu aux Etats-Unis, Microsoft a eu la riche idée de déployer une mise à jour pour réduire la consommation énergique de votre console Xbox. Notamment, Microsoft revoit un peu son système d’alimentation pour proposer de nouvelles options à ses consoles, leur permettant ainsi de réduire leur consommation lorsqu’elles sont inactives. Le géant estime même que pour deux Xbox utilisant cette fonctionnalité 20 heures sur 24 pendant un an, c’est un arbre qui pourra être planté. Bref une décision intéressante à la fois pour la planète et pour le portefeuille du consommateur. Mais cela ne semble pas plaire idéologiquement à une partie de la droite conservatrice américicaine.

Xbox devient la cible d'une partie du mouvement conservateur

Elus républicains, animatrices et animateurs influents... Des voix s'élèvent contre la décision de Microsoft sur ses Xbox. En effet, le choix du constructeur est considéré comme étant une atteinte aux libertés et l'imposition d'une culture woke à la jeunesse américaine. Voyez plutôt ce qu'il est possible de lire un peu partout sur Twitter.

Fox News est MALADE que la Xbox "woke" change son mode d'économie d'énergie. Earhardt : "Xbox a aussi annoncé qu'elle sdevient woke à cause du changement climatique. Failla : "Ils essaient de recruter vos enfants dans la politique climatique à un âge plus précoce". E : "Ils s'en prennent aux enfants"

Troy Nehhls, élu républicain à la Chambre des représentants explique :

Ils veulent prendre vos armes. Ils veulent prendre vos cuisinières à gaz. Et maintenant ils veulent prendre votre Xbox. C'est quoi la suite ?

Ted Cruz, sénateur bien connu du Texas ironise :

D'abord les cuisinières à gaz, puis votre café, maintenant ils visent votre Xbox.

Les conservateurs pensent donc que cela porte atteinte au mode de vie américain, qui comme on le sait, souhaite avoir pour figure de proue une liberté totale. Pourtant ce n'est pas une surprise, Microsoft souhaite devenir neutre en carbone le plus tôt possible, d'ici la fin de cette décennie. Et pour y arriver l'entreprise doit s'attaquer à tous ses domaines. En l'occurrence ici l'utilisateur est plutôt gagnant en faisant quelques économies sur sa facture à la fin du mois.