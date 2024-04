Pour ce faire, Xbox renoue un partenariat avec Meta. Il serait alors question d'une sorte de reskin d'un Meta Quest, mais disponible seulement en « édition limitée ». Les deux entités entretiennent en tout cas le mystère sur de nombreux points à son sujet.

Xbox a une histoire quelque peu compliquée avec la VR. Un modèle pour accompagner la One était à l'époque dans les cartons, selon un document leaké en 2012. Il a toutefois été abandonné. La console n'a jamais connu le support de la VR. Des manettes Xbox étaient en revanche fournies avec l'Oculus Rift. 12 ans plus tard, la branche gaming de Microsoft retente le coup, en partenariat avec Meta.

« Nous travaillons à nouveau ensemble avec Microsoft pour créer une édition limitée du Meta Quest inspiré par Xbox », a tout récemment annoncé la société de Mark Zuckerberg. Même si les deux partenaires n'ont pas partagé plus de détail, il semblerait qu'il s'agirait seulement d'un « reskin Xbox » du Meta Quest 3 ou d'un autre casque VR du groupe. Celui-ci viendrait fort logiquement accompagné de manettes compatibles avec l'écosystème de la branche gaming de la firme de Redmond, ainsi qu'un code d'abonnement au Game Pass. Nous n'avons toutefois pas plus de précision quant à la date de disponibilité ou du prix de ce casque VR collaboratif à venir.

Le Meta Quest 3 bientôt décliné pour Xbox, mais en édition limitée. © Meta

Un casque VR en édition et au potentiel limités ?

Ce partenariat entre Xbox et Meta n'est pas sans intérêt pour les deux groupes. D'un côté, les casques VR de Meta disposent nativement de la suite Office (Word, Excel, etc.). Le Xbox Cloud Gaming y est également intégré. Pour la société de Mark Zuckerberg, cela permet de vendre son système d'exploitation à des constructeurs tiers. Pour Xbox, cela permet d'étendre davantage l'influence de sa solution Cloud Gaming et du Game Pass.

Mais le public sera-t-il au rendez-vous pour cette édition limitée d'un Meta Quest aux couleurs de Xbox ? Du côté de son frère ennemi Sony, la VR est désormais pratiquement une chose du passé. Le géant japonais a en tout cas fermé ses plus gros studios chargés de développer des jeux exclusifs au PSVR 2. Le marché du jeu vidéo VR semble donc à l'heure actuelle avoir du mal à sortir la tête de l'eau. Ce partenariat pourrait donc davantage servir les intérêts de Microsoft et ses logiciels que sa branche gaming en tant que telle.