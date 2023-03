Windows 11, un OS qui a apporté son lot de nouveautés, pour la plupart visuelles, a vu le jour le 5 octobre 2021. Cette version a du mal à s'imposer face à son prédécesseur, Windows 10, sorti en juillet 2015. Toutefois, Microsoft ne compte pas en rester là ! La version 12 de Windows est, en effet, déjà en préparation chez Microsoft et serait prévue pour l'année prochaine.

Le site allemand Deskmodder a eu vent de quelques informations sur la configuration minimale requise pour faire tourner le futur OS de Microsoft. Qu'en est t-il ?

Quelle est donc la configuration minimale requise pour faire tourner Windows 12 ?

Cette version risque d'être incompatible avec certaines configurations relativement récentes, car tout comme pour Windows 11, la configuration a l'air d'être assez rigoureuse. Selon le site Deskmodder, la quantité de RAM requise devrait passer de 4 Go pour Windows 11 à 8 Go pour Windows 12. Les exigences qui concernent le CPU ne devraient pas changer. Soit minimum un processeur Intel de 8ᵉ génération ou un processeur AMD en architecture Zen 2. Cette nouvelle version devrait aussi continuer à utiliser le même standard cryptographique que celui de Windows 11, soit le TPM 2.0 (Trusted Platform Module).

Windows 12, c'est pour quand ?

Le patron de Windows, Panos Panay, s'est exprimé sur la version 12 de son OS. D'après lui, celle-ci serait un mélange basé sur l'intelligence artificielle et le cloud, deux technologies très mises en avant par Microsoft ces dernières années. Certaines rumeurs évoquent que la sortie de Windows 12 accompagnera celle du processeur Intel Meteor Lake-S de 14ᵉ génération.

Un avant-goût de Windows 12 a été partagé par Microsoft en 2022. La firme serait dans l'optique de poursuivre la lancée qu'a eue Windows 11 tout en proposant une interface plus moderne et plus mobile. Cette première idée a été confirmée par Deskmodder.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Cependant, Microsoft semble vouloir reprendre le cycle de vie de 3 ans pour ses OS. Un cycle abandonné à la sortie de Windows 10, l'OS qui a duré 6 ans grâce à des mises à niveau.