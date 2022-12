En matière d'écrans PC gamers, le Samsung Odyssey G9 est un modèle de référence. Doté d'un écran incurvé et d'une qualité d'image irréprochable, il est actuellement en promo sur Amazon.

En effet, le géant de l'e-commerce offre une remise surprenante à l'achat de ce bijou de la technologie. Si vous voulez améliorer votre expérience de gaming sur PC, nous vous recommandons vivement de profiter de cette promo hallucinante. Allez vite commander le Samsung Odyssey G9 avant qu'il ne soit trop tard !

Une promotion alléchante pour Noël

Amazon décide d'offrir une ristourne de 24% sur le Samsung Odyssey G9 juste avant Noël. L'e-marchand propose de nombreux écrans de PC pour gamers à des prix intéressants. Mais ce modèle de chez Samsung est de loin le meilleur. Vendu à un prix initial de 1 399 euros, il est aujourd'hui disponible à seulement 1 059 euros sur Amazon.

Et pourtant, ce modèle est récent, mais aussi très performant. Il s'agit d'un écran haut de gamme, qui dispose de toutes les caractéristiques qu'on aimerait avoir dans une telle machine.

Samsung Odyssey G9 : le modèle ultime pour les gamers

Avec son écran incurvé de 49 pouces, cet écran de PC pour gamers offre un excellent champ de vision. Il est parfait pour jouer à tous types de jeux, notamment la simulation automobile. Avec sa vitesse de rafraîchissement de 240 Hz, difficile de faire mieux en termes de fluidité. En combo avec son temps de latence de 1 ms, vous serez plongé au cœur de l'action, pour une expérience de jeu hors norme.

Et grâce à sa compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro, vous n'allez plus souffrir de coupures d'image. Côté connectivité, le Samsung Odyssey G9 est équipé d'un port Displayport, ainsi que d'un port HDMI. Ainsi, vous allez pouvoir y connecter votre PC et votre console PS5 en même temps. Grâce à sa résolution de 5120x1440 pixels, le Samsung Odyssey G9 fera ressortir ce qu'il y a de mieux dans les jeux de la PS5.

Compte tenu de ses caractéristiques très avancées ainsi que du rabais de 27% sur Amazon, nous ne pouvons que vous recommander de l'acheter ! A 1 059 euros seulement, difficile de trouver mieux.