Après McDonald's c'est au tour de Volkswagen de se lancer dans le siège gaming/de bureau avec la présentation insolite d'une chaise pouvant rouler à 20 km/h. Vous pouvez voir la présentation de cet outil inutile mais du coup indispensable dans la vidéo de présentation ci-dessous :

Volkswagen et sa chaise gaming

La chaise a été créée par une équipe de Volkswagen Commercial Vehicles en Norvège et est équipée d'un moteur et de deux grandes roues. L'engin, surnommé "The Chair", a une vitesse de pointe de 19 km/h et une autonomie de 11 kilomètres.

Il est doté de quatre roues en aluminium et est propulsé par un moteur électrique. Il comprend également une ceinture de sécurité et des phares à LED. Les LED sur la chaise sont suffisamment lumineuses pour éclairer un couloir comme vous pouvez le voir ci-dessus. Mieux, il y a aussi un klaxon qui peut être utilisé pour avertir les collègues que la chaise est en mouvement. Divin.

Outre ces caractéristiques, la chaise comprend également une chaîne stéréo ainsi qu'un système de lumières clignotantes pour créer une ambiance de fête. La chaise intègre enfin un écran d'info-divertissement, des capteurs à 360 degrés et une caméra de recul pour tenir l'utilisateur informé de ce qui se trouve derrière lui.

Cependant, vous ne pourrez jamais l'acheter car Volkswagen l'a conçu comme une pièce unique pour promouvoir une gamme de fourgonnettes et de véhicules utilitaires. Sait t-on jamais si un appel populaire a lieu... Tout est possible.