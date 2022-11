Depuis la prise de pouvoir par Elon Musk et son rachat de l'entreprise Twitter, les salariés ont de quoi trembler des genoux. C'est ainsi que l'on peut apprendre que environ la moitié des membres du personnel de la firme perdront leur emploi, selon des messages internes vus par le New York Times et le Washington Post. Même si comme toujours dans ce genre de situation, l'information reste à prendre avec des pincettes. Musk accusant à plusieurs reprises certains médias de propager des fakes news à son sujet, nous devrions avoir le fin mot de l'histoire rapidement.

Twitter en péril

Le premier acte du milliardaire a été de renvoyer le PDG de l'époque, Parag Agrawal, et d'autres membres de l'équipe de direction. Ensuite, dans un e-mail envoyé aux membres du personnel, Twitter a déclaré qu'il devait "passer par le processus difficile de réduction des effectifs mondiaux vendredi" et que cette décision "est malheureusement nécessaire pour assurer le succès de l'entreprise à l'avenir".

Pour l'occasion, les bureaux de Twitter sont d'ailleurs fermés ce vendredi et tous les employés sont priés de rester chez eux et d'attendre une nouvelle qui devrait arriver par boite mail. Le coté pervers de la méthode consiste à envoyer un mail sur l'adresse personnelle des employés qui vont se faire licencier et d'envoyer un message sur l'adresse pro à ceux qui vont pouvoir continuer de travailler pour l'entreprise.

Pour sa santé, Twitter doit visiblement réduire les couts et trouver d'autres moyens de subvenir à ses besoins que via les annonceurs qui semblent assez frileux depuis la prise de pouvoir de Musk. On espère évidemment que le plus de monde possible pourra rester au sein de la multinationale car ce genre de situation doit être assez terrible à vivre.