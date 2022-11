Encore un nouvelle étape dans l'épopée Twitter et le rachat par le milliardaire excentrique Elon Musk. L'homme semble vouloir pardonner tout.

Voilà qui risque de faire à nouveau débat dans le rachat de la plateforme Twitter par le grand manitou de Tesla : Elon Musk. L'homme qui semble n'en faire qu'à sa tête vient de proposer un sondage qui a de quoi laisser dubitatif sur l'avenir du réseau social et de ses membres, voyez plutôt.

L'amnistie pour tout le monde sur Twitter, vraiment ?

Voici donc le sondage en question :

Twitter devrait-il offrir une amnistie générale aux comptes suspendus, à condition qu'ils n'aient pas enfreint la loi ou ne se soient pas livrés à du spam flagrant ? Le peuple a parlé. L'amnistie commence la semaine prochaine. Vox Populi, Vox Dei.

Ainsi donc tout membre qui a reçu un ban et qui n'a pas enfreint la loi (Musk ne dit pas si il s'agit d'une loi du pays d'origine du banni ou de la loi américaine) pourra se voir gracier et retrouver la libre parole sur le réseau social. Ce qui qui laisse une question en suspend : aux USA la liberté d'expression est totale, un membre Twitter Français banni pour ses propos en France pourra t-il être débanni selon l'application de la loi américaine ? Question épineuse.

Quoi qu'il arrive cela risque de laisser la porte ouverte au retour de gens peu fréquentables ayant pu avoir des propos plus que déplacés voir carrément illégaux dans certains pays. Par exemple aux USA il est tout à fait possible de brandir dans la plupart des états un drapeau nazi sans encourir quoi que ce soit, ce qui n'est pas le cas en France. On a donc de fortes chances de voir débarquer sur Twitter dans les prochaines semaines de sacrés phénomènes de foire, de tous bord politiques ou religieux, promulguant des idéologies dangereuses.

Pour mesurer le propos, dans le même temps cela pourrait être aussi une seconde chance pour un ban injustifié ou n'ayant aucune gravité. Reste à voir si il s'agira de cas par cas ou d'une vague d'amnistie massive peu regardante sur le passé de l'intéressé.

Que pensez-vous de cette décision de Twitter au sujet des bans ?