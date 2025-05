Depuis plusieurs années maintenant, les utilisateurs de Twitch ne cessent de réclamer l’ajout d’une fonctionnalité déjà présente sur certaines plateformes concurrentes : le « live rewind ». En effet, à l’heure actuelle, il est toujours impossible de revenir en arrière sur le flux d’une diffusion Twitch en direct, ce qui peut s’avérer particulièrement embêtant dans certaines situations. Par exemple, si vous avez manqué le début du live. Heureusement, il semblerait toutefois que les choses soient enfin sur le point de changer.

Le « live rewind » en approche sur Twitch ?

À en croire les informations partagées par Zach Bussey, un streameur canadien, la plateforme de streaming aurait effectivement commencé à tester la fonctionnalité en coulisse. Comment a-t-il obtenu l’information ? On l’ignore, ce qui invite naturellement à garder quelques réserves pour l’instant. Toujours selon lui, nous devrions cependant rapidement en avoir la confirmation de ce changement sur Twitch. Et pour cause, l’annonce tant attendue serait prévue pour la Twitchcon Rotterdam 2025, qui aura lieu lors du week-end du 31 mai.

En réponse à la question d’un internaute, Bussey confirme par ailleurs qu’il s’agirait cette fois-ci d’un véritable « live rewind », et non d’une version limitée de la fonctionnalité. Car pour ceux qui ne le sauraient pas, Twitch a d’ores et déjà expérimenté cela par le passé. À l'époque, il n'était toutefois possible de remonter que deux minutes en arrière sur le flux de diffusion. Pour en voir davantage, il fallait donc attendre que la version VOD soit hébergée sur la plateforme, ce qui pouvait être assez fastidieux.

Un véritable atout pour l’eSport

L’ajout de cette fonctionnalité serait d’autant plus apprécié que Twitch est une plateforme particulièrement prisée pour les compétitions d’eSport, où elle peut s’avérer très bénéfique. De fait, cela lui permettrait enfin de rattraper son retard vis-à-vis de la concurrence par rapport à cela, et notamment par rapport à YouTube qui cherche lui aussi à devenir un nouveau bastion dans le domaine. Rendez-vous d’ici deux petites semaines pour en avoir la confirmation.

Source : Zach Bussey