À l’occasion du dixième anniversaire de The Witcher 3: Wild Hunt, Corsair et CD Projekt RED s’associent pour proposer une gamme de périphériques unique aux couleurs du jeu.

Le temps passe, et sans que cela ne paraisse, nous voilà déjà à célébrer le dixième anniversaire de The Witcher 3: Wild Hunt. Car oui, on ne dirait peut-être pas, mais une décennie a déjà passé depuis la sortie originale du hit de CD Projekt RED, qui a vu le jour en 2015 sur PS4, Xbox One et PC. Et afin de célébrer l’événement comme il se doit, le studio a donc décidé de s’associer avec Corsair pour une collaboration exceptionnelle, dont l’objectif est de permettre aux fans des aventures de Geralt de Riv de s’offrir une série limitée de périphériques de jeu.

The Witcher 3 fête ses 10 ans avec Corsair

Disponible depuis le 28 octobre sur les sites de Corsair et de CD Projekt, cette collection unique permet ainsi aux fans de The Witcher 3 de profiter d’une nouvelle gamme de produits spécialement conçus pour l’occasion, et destinés à « honorer l’héritage de ce jeu acclamé par la critique ». Cela comprend alors les éléments suivants :

Un clavier gaming mécanique RGB 75% Corsair K65 Plus Wireless, sur lequel on retrouve notamment plusieurs symboles en lien avec le jeu (signes du Witcher, logo de The Witcher 3 et représentation du médaillon du loup de Geralt)

RGB 75% Corsair K65 Plus Wireless, sur lequel on retrouve notamment plusieurs symboles en lien avec le jeu (signes du Witcher, logo de The Witcher 3 et représentation du médaillon du loup de Geralt) Une souris gaming légère RGB sans fil M75 décorée aux couleurs d’Eredin, roi de la chasse sauvage

RGB sans fil M75 décorée aux couleurs d’Eredin, roi de la chasse sauvage Un grand tapis de souris gaming en tissu anti-effilochement MM300 2XL, orné de la carte astrale en Spirale et des signes emblématiques du jeu

© Corsair

De quoi permettre aux fans de The Witcher 3 de se faire un beau setup aux couleurs du titre donc, pour le plus grand plaisir de Corsair. « Nous sommes fiers d'avoir l'opportunité de travailler avec CD Projekt RED pour donner vie à cette collaboration et permettre aux fans de montrer leur amour pour ce jeu emblématique », a en effet déclaré Tobias Brinkmann, vice-président et directeur général des périphériques de jeu chez Corsair, pour l’occasion.

Mais attention car encore une fois, il n’y en aura pas pour tout le monde. Si cette édition limitée vous intéresse, ne tardez donc pas trop avant de passer à la caisse. Notez d’ailleurs qu’il vous en coûtera 169.99€ pour le clavier, 129.99€ pour la souris et 49.99€ pour le tapis de souris, en sachant que des offres groupées sont également disponibles pour vous procurer l'ensemble à prix réduit.

Source : Corsair