Le service de GeForce Now va prendre une nouvelle ampleur sur le Steam Deck pour le bien du service de streaming. Explications.

Actuellement la console/PC hybride portable de Valve, le Steam Deck est évidemment compatible avec les services de cloud gaming comme le Xbox Cloud Gaming et GeForce Now. C'est l'opportunité assurée d'avoir accès à des AAA dans de très bonnes conditions sans avoir besoin de saigner son porte monnaie en achetant une configuration de golgoth. Le problème c'est que pour le moment, le service made in Nvidia souffre de quelques problèmes, avec une relative instabilité.

Nvidia et Valve main dans la main pour le bien du Steam Deck

Pour profiter de tels services de cloud gaming, il est pour le moment nécessaire d'utiliser une application tierce ainsi que de passer par un navigateur. Car l'application n'est pas nativement disponible. Conscient du problème, Nvidia souhaite améliorer les choses pour le bien commun. En conséquence de quoi, Andrew Fear, manager de produit pour GeForce Now a dévoilé à PC Gamer vouloir améliorer grandement les choses.

il n'y a pas d'application native sur Steam Deck aujourd'hui. Il faut utilisez le navigateur Chromium pour le faire fonctionner. Je dirais que ce soit Nvidia et Valve, je pense que nous sommes tous les deux intéressés à améliorer le service. Mais nous n'avons aucune annonce sur une application native à venir.

Il faudra donc patienter encore un peu mais le tout est en discussion. Dans le même temps Fear (décidément, quel nom) a également suggéré que Nvidia souhaitait prendre en charge les volants de course sur son service de streaming, mais encore une fois, il n'a rien dit de spécifique à ce sujet pour le moment. Notamment au niveau d'une potentielle date de sortie.

Mais tout avance en tout cas dans le bon sens pour le Steam Deck.