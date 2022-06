Pour le moment, les acheteurs du Steam Deck font une précommande et doivent patienter plusieurs longs mois avant de recevoir la console chez eux. Mais chez Valve, les choses sont en train de s'accélérer. Pour le plus grand plaisir des consommateurs ?

Double ration de Steam Deck

C'est via le compte Twitter officiel de la console que nous apprenons la nouvelle :

Bonjour ! De bonnes nouvelles sur le front de la production du Steam Deck. Nous venons d'envoyer le dernier lot d'e-mails du deuxième trimestre, et nous commencerons à envoyer les e-mails de réservation du troisième trimestre le 30.

La production a repris, et à partir d'aujourd'hui, nous expédierons plus du double de Steam Decks chaque semaine ! Si vous attendez votre courriel et que vous ne l'avez pas encore reçu, laissez-lui le temps de faire son chemin sur l'internet. Vous pouvez également vous rendre sur le site https://store.steampowered.com/steamdeck (en vous connectant) pour vérifier l'état de votre réservation.

Une interminable file d'attente ?

Dans le détail et prenant quelques renseignements, on peut se rendre compte que ce n'est pas toujours facile de se procurer un Steam Deck. En effet, un fil sur le forum Reddit permet de suivre le tout et force est de constater que certaines commandes de l'été 2021 ne sont toujours pas chez leurs propriétaires. Tout ceci est évidemment lié aux problèmes de pénuries et de logistiques de la Chine et des différentes mesures anti-COVID qui causent la fermeture d'usines et de villes entières.

