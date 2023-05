Bien que les plateformes de streaming musical telles que Spotify, Deezer et Apple Music soient populaires auprès de nombreux auditeurs, leur modèle économique n'est pas suffisamment rentable pour la création musicale. Pour résoudre ce problème, le gouvernement réfléchit à un plan similaire au CNC pour le cinéma en instaurant une taxe de 1,75% du chiffre d'affaires des services de streaming musical. Cette taxe s'appliquerait également à YouTube et TikTok, malgré leur gratuité. Cependant, il est possible que cette taxe conduise à une augmentation des prix des abonnements.

20 millions d'euros supplémentaires grâce à une taxe de 1,75%

Le Centre National de la Musique (CNM) doit répondre à une feuille de route ambitieuse, dont le développement international des créations françaises et la garantie de la diversité culturelle. Toutefois, les moyens financiers font défaut. Le gouvernement avait auparavant alimenté les caisses du CNM de manière irrégulière pendant la crise sanitaire, mais il est nécessaire de trouver un financement à long terme.

Actuellement, le CNM est principalement financé par une taxe de 3,5% sur la billetterie du spectacle vivant, avec des contributions ponctuelles de l'État. Les deux tiers de cette taxe vont aux professionnels du spectacle, tandis qu'un tiers alimente le pot commun de la filière.

Le sénateur qui suggère de changer la façon dont la taxe est distribuée propose que la moitié de l'argent de cette taxe soit donné au pot commun. Cependant, cette solution ne suffirait pas à remplir les caisses. Pour éviter un nouveau financement de l'État, le sénateur recommande plutôt de prélever près de 1,75% du chiffre d'affaires de Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube et TikTok, afin de financer le CNM. Cette proposition permettrait de collecter environ 20 millions d'euros supplémentaires pour le CNM.

Le coût des abonnements streaming est sur le point d'augmenter ?

Malgré les différentes mesures mises en place, un rapport de Julien Bargeton indique que le CNM fait face à un déficit de 30 à 40 millions d'euros. Pour remédier à cela, la taxe de 1,75% sur le chiffre d'affaires des plateformes de streaming musical devrait rapporter 20 millions d'euros.

Pourtant, il est difficile d'imaginer que les consommateurs ne devront pas subir une augmentation du prix de l'abonnement. Les plateformes de streaming musical auront le pouvoir de décider si elles augmentent ou non leurs tarifs. Cette taxe sera révisée en 2024 dans le cadre du projet de loi de finances.

Dans l'ensemble, le CNM manque de ressources financières pour fonctionner efficacement, et une augmentation du prix de l'abonnement pour les consommateurs pourrait être une solution envisagée. La décision finale sera prise par les plateformes de streaming musical et la taxe sera réexaminée lors de l'élaboration du projet de loi de finances en 2024.

Les mois à venir seront donc cruciaux pour l'avenir du CNM et des plateformes de streaming musical.