Si Sony c'est évidemment la PlayStation 5, le PSVR 2 et les jeux, c'est aussi toute une gamme de produits dont notamment des casques comme le Sony Inzone H7 et le Sony Inzone H9. Généreux, le constructeur souhaite profiter du début de ce mois de février pour vous faire un cadeau pour l'achat de l'un d'eux.

Jusqu'à 50 euros pour l'achat d'un casque Sony

Ainsi donc, du 1er au 28 février 2023, 50 euros seront offerts sur le PlayStation Store pour l’achat du casque Sony Inzone H9 et 25 euros seront offerts sur ce même Store pour l’achat du casque Inzone H7. Le Inzone H9 est un casque haut de gamme avec de belles finitions et une bonne qualité audio, et comme on pouvait le souligner dans notre test, il se paye même le luxe d'être particulièrement confortable. Les deux sont non filaire. Le Sony H7 est une version moins onéreuse (sans technologie de réduction de bruit active) mais qui propose toutefois le 360° Spatial Sound for gaming pour une meilleure immersion. Grossièrement un système de spatialisation. Il permet de plus de profiter jusqu'à 40 heures d’autonomie, une belle performance.

Voici les règles à suivre pour gagner 25 ou 50 euros :

Le formulaire de demande doit être soumis avant minuit (CET) le 30 avril 2023. Aucune demande ne sera acceptée après cette date. Une fois votre demande soumise, vous recevez un accusé de réception. Si la demande est valide, vous recevez un nouvel e-mail dans un délai de 20 jours avec 1 ou 2 codes de réduction PlayStation Store (2 x 25 € pour le casque H9 ou 1 x 25 € pour le casque Sony H7). Les Bons doivent être utilisés sur le PlayStation Store avant le 30 septembre 2025

Une excellente nouvelle qui permet de profiter d'un nouveau casque et de s'offrir un jeu. Pour mémoire il faut compter 179 euros pour le Sony Inzone H7 et 249 euros pour le H9.