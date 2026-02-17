On a appris une nouvelle qui pourrait faire l'effet d'une petite bombe concernant la prochaine génération de consoles. Un article publié ce 15 février semble en effet indiquer que Sony semble prêt à prendre une décision assez exceptionnelle concernant la sortie de la PS6. Le constructeur japonais pourrait bouleverser en effet bouleverser son planning de sortie déjà bien huilé. Et pour changer, c'est encore une fois l'intelligence artificielle qu'il faut remercier.

La PS6 pourrait-elle être repoussée de plusieurs années ?

Bon, ce n'est un secret pour personne : Sony travaille sur sa prochaine génération de consoles. Les rumeurs et bruits de couloirs vont bon train depuis plusieurs mois, et s'intensifient particulièrement depuis quelques semaines. On pouvait par exemple lire quelques discussions au sujet de ses performances et d'une version PS6 Portable. La PS6 serait donc bien plus puissante que sa grande soeur. Mais pour l'heure, aucune information officielle n'a pour le moment été révélée.

Photographie d'une PlayStation 5

Vous savez également si vous suivez le milieu du jeu vidéo ou de l'informatique que du côté des composants, ça ne va pas fort. Les prix flambent, et devraient continuer à grimper considérablement courant 2026. Un article publié ce 15 février sur le très sérieux Bloomberg s'attarde justement sur la crise de la mémoire, et ses conséquences sur la sortie des futures consoles. D'après les journalistes du média américain, Sony serait en train de réfléchir à repousser la PS6 à l'année 2028, voire 2029.

« Sony Group Corp. réfléchit actuellement à repousser sa prochaine console PlayStation à 2028 ou même 2029, d'après des sources familières avec le fonctionnement du groupe », peut-on lire dans l'article. Ce ne serait pas étonnant au vu de l'état actuel du marché de la mémoire et des cartes graphiques. Mais comme l'expliquent les journalistes de Bloomberg, ce serait également « un bouleversement majeur dans le planning savamment orchestré qui gère la sortie des consoles ». Il serait en effet assez rare de voir un constructeur majeur repousser l'une de ses consoles d'une telle durée.

Cette crise ne touche évidemment pas que la future console de Sony. On sait aussi Valve particulièrement hésitant à fixer un prix pour sa future Steam Machine, elle aussi repoussée tout récemment. Et d'après Bloomberg, des discussions pourraient aussi avoir lieu en ce moment chez Nintendo. « Le constructeur rival Nintendo serait lui aussi en train de réfléchir à devoir augmenter le prix de sa Switch 2 en 2026 », étaye l'article. Quelle merveilleuse période pour jouer aux jeux vidéo.

