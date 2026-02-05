Vous attendez la Steam Machine avec impatience ? Valve a peut-être une mauvaise nouvelle à vous annoncer, et ce serait malheureusement la faute de l'IA.

Mi-console, mi-PC de salon, la Steam Machine est l'une des grosses sorties hardware de cette année. Il se cache en effet beaucoup de choses derrière ce petit cube annoncé par Valve l'année dernière. Beaucoup de joueurs l'attendent dans l'espoir de profiter de leur bibliothèque Steam depuis le confort de leur canapé, grâce au système d'exploitation SteamOS et des composants plutôt généreux en puissance. Mais c'est justement là que ça peut poser problème. Avec la crise des composants informatiques, la sortie de la console risque d'être mouvementée.

Vous êtes sans doute au courant si vous avez ouvert Internet ces derniers mois : l'IA a provoqué une crise majeure de composants informatiques. Beaucoup de fabricants de cartes graphiques et de mémoire RAM ont en effet annoncé concentrer leurs efforts sur l'intelligence artificielle, occasionnant au passage des augmentations de prix qui dépassent parfois les 500% de hausse. Naturellement, les Steam Machine se trouvent au cœur de la tempête.

La Steam Machine et le nouveau Steam Controller, lors de leur annonce en 2025.

La Steam Machine reportée à cause de l'IA ?

Beaucoup de joueurs s'étonnaient de n'avoir encore aucun prix ou date de sortie précise à se mettre sous la dent. Pire encore, beaucoup craignaient (à juste titre) que la hausse du prix de la mémoire pourrait avoir un impact direct sur la production des Steam Machine. Valve vient justement de poster un communiqué officiel à ce sujet, et donne une fenêtre de sortie officielle. Sans qu'on sache de combien précisément, la sortie de la machine a été discrètement repoussée.

Le billet explique que « cette situation entraine une hausse du cout des composants essentiels, ce qui oblige à réévaluer la date de sortie et à revoir les prix ». Le constructeur américain explique néanmoins que « son ambition de lancer les trois appareils d'ici à la fin du premier semestre de l'année est toujours d'actualité ». Il leur reste apparemment du travail à faire concernant l'annonce des prix et d'une date définitive, qui sont encore sujets à discussion. En interne, il ne serait donc pas étonnant d'apprendre que le prix des machines continue d'augmenter en raison de cette crise exceptionnelle.

Valve se veut cependant rassurant, et explique dans son article que la majorité des titres présents sur Steam tournera en 4K sur la Steam Machine grâce au support du FSR de AMD. Et comme ils l'avaient brièvement expliqué à l'annonce de ces nouveaux périphériques, il y aura bien moyen de les améliorer. Le disque SSD (NVMe 2230 ou 2280) et la mémoire (DDR5 SODIMM) pourront en l'occurrence être changés pour les joueurs plus débrouillards. Alors quand sortira la Steam Machine chez nous ? Et à quel prix ? Pour l'heure, il faut malheureusement faire preuve de patience.